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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراقبة «ملك الجبال» في سانت كاترين بالكاميرات لحمايته من الاختطاف

الوعل النوبي ملك
الوعل النوبي "ملك الجبال"

إجراءات دقيقة طبقتها محمية سانت كاترين، من بينها المراقبة بالكاميرات التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، لحماية الوعل النوبي المهدد بالانقراض من الصيد أو الاختطاف من المتربصين من الخارجين عن القانون الذين يقومون بصيد الوعل النوبي وبيعه، حيث إن لحمه شهي ويتغذى على الأعشاب الطبية النادرة في قمم الجبال.

وتقوم قبائل بدو سانت كاترين بحماية الوعل النوبي من الصيد أو التعرض له، حيث يعتبر فصيلة نادرة من الماعز الجبلي.

وأكد إسماعيل حطب، مدير محمية سانت كاترين، أن الوعل النوبي أو الماعز الجبلي من الحيوانات المهددة بالانقراض طبقا لتصنيف الاتحاد العالمي لصون الطبيعة، ولذلك اتخذت محمية سانت كاترين إجراءات للحفاظ عليه، من بينها تركيب كاميرات في أماكن مخفية تعمل بالأشعة تحت الحمراء في معظم الأماكن التي يتواجد بها، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات جعلت الوعل النوبي الذي تتميز به محمية سانت كاترين في ازدياد.

ملك الجبال

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جنوب سيناء سانت كاترين مراقبة ملك الجبال الوعل النوبي الاختطاف

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