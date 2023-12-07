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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا تكشف النقاب عن سلسلة سيارات كهربائية جديدة في معرض CES

صدى البلد

كشفت شركة هوندا اليابانية عن مخططها لبيع 30 طرازًا جديدًا كهربائيًا بالكامل بحلول عام 2030، وفي الوقت الحاضر يشمل الحضور الكهربائي العالمي لشركة هوندا سيارة Honda e ، وبعض المشاريع الاخرى الخاصة بالسوق الصيني، بالاضافة لسيارة Prologue SUV القادمة مع بعض المشروعات المشتركة من جنرال موتورز.

 

تقول شركة صناعة السيارات اليابانية إنها ستكشف النقاب عن "سلسلة سيارات كهربائية عالمية بالإضافة للعديد من التقنيات الرئيسية التي توضح التحول الكبير الذي تشهده هوندا حاليًا"، وسيكون عدد من المديرين التنفيذيين لشركة هوندا حاضرين في المعرض التجاري التكنولوجي CES للتحدث عن ما هو التالي بالنسبة للمستقبل الكهربائي للعلامة التجارية.

 

وقالت  هوندا في بيان صحفي: "في سبيل تحقيق هدفها العالمي المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني لجميع المنتجات وأنشطة الشركات بحلول عام 2050، ستقدم هوندا 30 سيارة كهربائية جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030 بحجم مبيعات عالمي يبلغ 2 مليون سيارة"، "في أمريكا الشمالية وضعت هوندا جدولًا زمنيًا صارمًا لإدخال السيارات الكهربائية حتى عام 2030 وفي نهاية المطاف إلى مبيعات السيارات الخالية من الانبعاثات بنسبة 100٪ بحلول عام 2040، والذي يتضمن نماذج تعمل بالبطارية الكهربائية وخلايا الوقود الكهربائية."

 

جاء هذا الإعلان مع إعلان تشويقي آخر كشفت عنه الشركة في وقت سابق، ويبدو أنها ستكون سيارة نموذجية أنيقة ذات زجاج أمامي بزاوية حادة ومقدمة مسطحة.

 

أثبتت هوندا مدى جديتها مؤخراً بشأن السيارات الكهربائية، وهو مجال تفتقر إليه جميع شركات صناعة السيارات اليابانية بشدة في الوقت الحاضر.

 

honda هوندا Prologue SUV SUV صناعة السيارات

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