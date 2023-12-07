مصر بدون عشوائيات خطرة لأول مرة .. الجمهورية الجديدة في عهد السيسي خالية من المناطق غير الآمنة

كابوس المناطق العشوائية .. ملف تطوير العشوائيات – صناعة الحياة من جديد

طفرة ونهضة عمرانية متكاملة

كابوس المناطق العشوائيه .. ملف تطوير العشوائيات – صناعه الحياه من جديد

شهدت الدولة المصرية على مدار السنوات التسع الماضية طفرة ونهضة عمرانية متكاملة، في ظل إنشاء مدن ومجتمعات جديدة، أيضًا كان هناك تطوير للمناطق العشوائية والبنية التحتية، ضمن خطط الدولة للتنمية العمرانية ومساعيها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وكل ذلك يأتي في إطار توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

رؤية مصر ۲۰۳۰ تتضمن محورًا كاملاً يتناول التنمية العمرانية

وفي إطار ذلك، فقد أفردت رؤية مصر ۲۰۳۰ محورًا كاملاً يتناول التنمية العمرانية، وخصصت فيه برنامجا مستقلاً لمكافحة ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة من خلال وضع إطار متكامل التنمية المناطق العشوائية وتوفير فرص العمل لسكانها، مع الوضع في الاعتبار تأهيل قدرات السكان الثقافية والاجتماعية والارتقاء بها، للتكيف مع المناطق المطورة والمحافظة عليها، بالإضافة إلى العمل على تعزيز تنفيذ قوانين منع ظهور العشوائيات مرة أخرى.

إنشاء صندوق التنمية الحضرية ليحل محل صندوق تطوير المناطق العشوائية

هذا بالإضافة إلى إصدار قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٧٩ لسنة ٢٠٢١ بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية ليحل محل صندوق تطوير المناطق العشوائية وليختص بتنفيذ مشروعات التطوير بالمناطق المستهدفة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية وكذلك التنسيق مع الجهات المختصة بوضع المخططات العمرانية لمناطق التطوير العمراني المستهدفة بما يتوافق مع أحكام القوانين المنظمة للبناء والقوانين ذات الصلة.

وحرصت الدولة على التنوع الجغرافي في إقامة المشروعات القومية؛ حيث يتم تنفيذ المشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية، وعدم اقتصارها على المدن الكبرى. وكان لذلك بالغ الأثر في الحد من الهجرة الداخلية.

ويوضح الإنفوجراف التالي إجمالي المناضق غير الأمنه التي تم تطويرها ، وإجمالي المناطق غير الأمنه الجاري تطويرها ، وإجمالي تكلفه تطوير المناطق الغير الأمنه:-

إجمالي المناضق غير الأمنه التي تم تطويرها ، وإجمالي المناطق غير الأمنه الجاري تطويرها ، وإجمالي تكلفه تطوير المناطق الغير الأمنه

مصر بدون عشوائيات خطرة لأول مرة

توج الإنجاز المصري في ملف العشوائيات بإنهاء ملف السكن غير الآمن، وهدم كل المناطق الخطرة التي تمثل خطورة على سكانها، ونقلهم لأماكن أخرى، أو إعادتهم لنفس أماكنهم بعد إعادة بنائها.

وتعمل الدولة في هذا الملف على 3 محاور، وهي المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، أي أنّ الصندوق يعمل وفق خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، حيث تمثل المناطق غير الآمنة 1% من العمران في مصر، أما المناطق غير المخططة فهي تمثل 40% من العمران بواقع 152 ألف فدان.

الجهات القائمة على إدارة وتنفيذ المشروع

1 – صندوق التنمية الحضرية ( صندوق تطوير المناطق العشوائية سابقا) :

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 بشأن إنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حيث يهدف الصندوق إلى حصر المناطق العشوائية وتطويرها، وتنميتها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانياً، وإمدادها بالمرافق الأساسية، من مياه وصرف صحي وكهرباء. ويباشر الصندوق إختصاصاته بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، وعلى هذه الجهات إمداده بالمعلومات والخبرات والمساعدات اللازمة.

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مشكل برئاسة وزير الدولة للتنمية المحلية، وعضوية ستة أعضاء يمثلون وزارات المالية والكهرباء والطاقة والتعاون الدولي والتنمية الإقتصادية والتضامن الإجتماعي والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وثلاثة من الخبراء وثلاثة ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال والجمعيات الأهلية يختارهم رئيس مجلس الوزراء.

وتتضمن مهام صندوق تطوير المناطق العشوائية ما يلي:

حصر المناطق العشوائية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

تصنيف المناطق العشوائية من خلال لجان فنية.

وضع السياسات العامة لتطوير وتنمية المناطق غير الآمنة.

الإشراف على وضع المخططات العمرانية للمناطق غير الآمنة.

وضع خطة لتطوير المناطق العشوائية طبقاً للمخططات العمرانية مع أولوية إزالة المناطق غير الآمنة.

متابعة تنفيذ خطط التطوير العمراني للعشوائيات بالتعاون مع المحافظات.

تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المساهمة في تطوير المناطق العشوائية.

حصر المنشآت والوحدات المقامة في المناطق غير الآمنة.

وضع خطة لإزالة المباني والمنشآت المقامة في المناطق غير الآمنة.

متابعة توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم.

إعداد تقارير دورية بنتائج أعمال اللجان الفنية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية وتطوير المناطق غير الآمنة.

2 – وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

الفرق بين المناطق الغير آمنة والمناطق الغير مخططة

- المناطق غير الآمنة : هي المناطق المعرضة لانزلاق الكتل الحجرية من الجبال بسبب السيول أو حوادث السكة الحديد، ومساكن تم بناؤها باستخدام مخلفات مواد البناء، أو على أراضي دفن القمامة، أو منشآت متهدمة أو متصدعة، والتي تفتقد المياه النظيفة أو الصرف الصحي، أو مناطق تحت تأثير التلوث الصناعي، أو مناطق تحت خطوط الكهرباء.

عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الدولة 357 منطقة

يبلغ إجمالى عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الدولة 357 منطقة، بها 242905 وحدات، وتم منذ شهر يونيو 2014 وحتى شهر يونيو 2020، تطوير 296 منطقة بها 175897 وحدة (222 منطقة تم تنفيذها بها 143261 وحدة – 74 منطقة تم الانتهاء من إجراءاتها بها 32636) .

وجارٍ تنفيذ أعمال التطوير لـ54 منطقة بها 65487 وحدة، وجارٍ التنسيق لبدء أعمال تطوير 7 مناطق بها 1521 وحدة، ويصل إجمالي تكلفة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة 61 مليار جنيه (إجمالي سعر الأراضي 23 مليار جنيه - إجمالي تكلفة المشروعات 38 مليار جنيه).

- المناطق الغير مخططة : التي لا يتطلب الوضع إزالتها تماماً، ولكن توفير الخدمات اللازمة للمعيشة فيها. مثل الأسواق والمناطق السكنية التي تم تشييدها بعيداً عن أعين الدولة في عقود ماضية.

خطة تطوير المناطق غير المخططة سيتم إنجازها خلال السنوات العشر المقبلة، وحتى عام 2030، بكلفة تقديرية 318 مليار جنيه، وبدأ العمل فيها بالفعل، وتتركز على توصيل المرافق والخدمات مثل شبكات المياه والصرف الصحي، وهناك 227 مدينة على مستوى الجمهورية، تحتاج إلى خدمات، وتبلغ مساحة هذه المدن نحو 417 ألف فدان، يحتاج 160 ألف فدان منها إلى توصيل خدمات الرصف والإنارة وتوصيل شبكات الصرف الصحي وتقوية شبكات المياه، وهناك 22 مليون مواطن سيستفيدون من هذا التطوير، الذي يعتبر امتداداً لخطة القضاء على العشوائيات التي تنفذها الدولة، بما يوفر حياة كريمة للمواطنين، بينما تدخل الأماكن غير المخططة في القرى، ضمن خطة أخرى تنفذها وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية».

أولا: تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة

1 - إقليم القاهرة الكبرى

1 – مشروع تطوير تل العقارب (روضة السيدة 1 – روضة السيدة 2)

حياة جديدة يعيشها سكان تل العقارب سابقا روضة السيدة حاليا بعدما كانوا مهددين بالموت أسفل الأنقاض، حيث غير المشروع حياة أكثر من 4 ألاف نسمة.

كانت منطقة تل العقارب تضم مبانٍ وعشش عشوائية فتم حصر السكان، ونقلهم لوحدات بديلة بشكل مؤقت ثم إعادتهم مرة أخرى بعد تشطيب المشروع، حيث تسلم السكان وحدات مجهزة بالكامل كاملة التشطيب ومفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية.

1 – 1- روضة السيدة المرحلة الأولى

تم تنفيذ مشروع "روضة السيدة" بتكلفة ٣٣٠ مليون جنيه بمحافظة القاهرة، لتوفير مسكن آمن لـ٤٠٨٠ نسمة.

تحتوي على ٨١٦ وحده سكنية بإجمالي ١٦ عمارة، ١٩٨ وحدة إدارية وتجارية.

هناك 4 نماذج للإنشاءات داخل مشروع روضة السيدة، نموذج "أ" ويشمل 12 وحدة بالطابق الواحد بأربع مداخل، ونموذج "ب" 8 شقق بالدور السكنى بمدخلين، ونموذج "ج" 4 شقق فى الدور بمدخل واحد ومساحات متنوعة، وهناك نموذج غرفتين وصالة على مساحة 65 م2، و156 وحدة بمساحة 72م2، و56 وحدة بمساحة 82م2، و84 وحدة بمساحة 90م2.

1 – 2 – روضة السيدة المرحلة الثانية

مشروع روضة السيدة 2 بالسيدة زينب بالقاهرة، والذى يحل مكان منطقة الطيبى بالسيدة زينب فى القاهرة، التى تم إزالتها، ورفع المخلفات.

تبلغ مساحة المشروع 10.5 فدان، ويقع فى الجهة المقابلة لمشروع روضة السيدة 1، ومن المقرر أن يتم إنشاء 15 عمارة سكنية أرضى و5 أدوار متكررة.

يبلغ إجمالى الوحدات 700 وحدة سكنية إلى جانب إنشاء 50 وحدة تجارية، كما سيتم إنشاء منطقة خدمات تشمل نقطة شرطة وحضانة وأماكن عامة "ملاعب وحدائق".

من المقرر أن تصل مدة التنفيذ 18 شهر، والتنفيذ سيكون بنفس الشكل الخاص بروضة السيدة 1، وتم تعويض السكان وصرف بدل إيجار لهم لحين الانتهاء من المشروع.

2 – مشروع بطن البقرة

ودّعت القاهرة عشوائيات" بطن البقرة"، حيث تم إزالة ٨١١ عقارا عشوائيا بالمنطقة، كما تم إخلاء وتسكين ١٨٤٩ أسرة تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات والمحروسة.

الأراضي التي تم اخلاؤها سيتم بناء مشروع ترفيهى يضم أماكن سياحية وخدمية ووحدات سكني فندقى، وكذلك وحدات سكنية محدودة.

3 – مشروع المحروسة 1 و 2

- وحدات مشروع "المحروسة" بنطاق حي السلام أول مخصصة لإسكان العشوائيات، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، وتنقل إليها محافظة القاهرة، الأهالي التي تم إخلاء منازلها الخطرة وغير الآمنة، في مناطق عشوائية مثل (حكر السكاكيني، عزبة الصفيح، عزبة الهجانة، وغيرها).

- تكلفته 600 مليون جنيه، ويضم نحو 4776وحدة سكنية.

- يضم إجمالا نحو 4776وحدة سكنية، وعددًا من المحال والمكاتب والوحدات الإدارية .

- مشروع المحروسة ١: تم إنشاؤه على 33 فدانا، تقام عليها 132 عمارة تضم 3168 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء مجمع ملاعب على مساحة 3500 متر مربع، ومدرسة إعدادى وأخرى ثانوى، ومعارض تجارية، ومساحات خضراء، وعدد من الاستراحات والبندورات، وأن المشروع يقع بجوار المصنع الحربى من ناحية الشمال، ومن الشرق والجنوب مدينة النهضة، ومن ناحية الغرب طريق بلبيس القاهرة الصحراوي.

- مشروع المحروسة ٢: المشروع ينفذ على مساحة 18 فدانا بجوار استاد السلام، وتقام عليها 67 عمارة، بإجمالى 1608 وحدات سكنية، مساحة الوحدة 76 مترا مربعا، عبارة عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، بالإضافة إلى 2500 متر مناطق خدمية.

- يضم المشروع أيضًا بجانب الوحدات السكنية عددًا من المباني الخدمية، وهي: "مستشفى، ومدرسة ابتدائي وإعدادي وحضانة، ومدرسة ثانوية عامة، وحديقة أطفال، ومركز تجاري، ومركز ثقافي، وقاعة سينما، ومسجد، وقاعة متعددة الأغراض، ومقر الجمعية، ودار رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ودار رعاية المسنين، ومنطقة الورش والحرفيين".

4 – مشروع تطوير عزبة خير الله

عزبة خير الله بنطاق مصر القديمة ودار السلام كان بها مساكن خطورة أولى وأخرى سكن غير ملائم وتم الانتهاء من نقل سكان المناطق الخطرة بنسبة 90 % وسيتم نقل المتبقى إلى مشروع الخيالة من أماكن الخيالة.

مشروعات التطوير الجارية بمناطق عزبة خير الله 1 و2 والتى يتم تنفيذها بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية، وتشمل 6 مشروعات بقيمة 57.6 مليون جنيه

شملت مشروعات التطوير قطاعات الطرق والإنارة والصحة والفراغات العامة.

تطوير وحدتى صحة بعزبة خير الله " مكتب صحة مصر القديمة ثان ومركز طبى الزهراء "بقيمة 2.2 مليون جنيه وتم الانتهاء من أعمال التطوير بنسبة 100%.

تطوير طريق المحجر والذى يشمل رصف شارع المحجر وتوفير 240 وحدة إنارة بتكلفة 23.3 مليون جنيه.

تطوير شارع الإمامين وشارع الخيالة وشارع عبد الخالق الطحاوى "أعمال رصف وإنارة" بقيمة 4.8 مليون جنيه.

تطوير المدخل الرئيسى لعزبة خير الله بقيمة 8.8 مليون جنيه ويشمل انشاء طريق صاعد بطول 660 متر وتوفير 80 وحدة إنارة، وتم الانتهاء منه.

تطوير شارع عمر بن الخطاب بقيمة 1 مليون جنيه وتطوير سلالم ومسارات المشاة وإنشاء طريق الربط الصاعد بعزبة خير الله بقيمة 17.4 مليون جنيه.

5 – مشروع الأسمرات 1 و 2 و 3

- بلغت تكلفة مشروع الأسمرات 1 و2 و3 مليارا و600 مليون جنيه وأقيم علي مساحة 126 فداناً وبدأ تنفيذه في نوفمبر 2014 والانتهاء في مايو 2016 من أجل انهاء مشكلة العشوائيات الخطرة تم تنفيذ مشروع حي الأسمرات المرحلتين الأولي والثانية والثالثة وتتكون كل مرحلة من:

المرحلة الأولي: تقع علي مساحة 65 فداناً وتشمل 6258 وحدة سكنية فضلاً عن انشاء مدرسة تعليم أساسي و240 محلاً تجارياً.

المرحلة الثانية: تقع علي مساحة 61 فداناً وتشمل 4722 وحدة سكنية وتضم مدرسة للتعليم الأساسي و 110 محلات تجارية بتكلفة مليار و600 مليون جنيه.

المرحلة الثالثة: إنشاء ٧٢٩٨ وحدة سكنية بإجمالي ١٢٤ عمارة، بتكلفة ١,٧٥ مليار جنيه، لتوفير مسكن آمن لـ ٣١٠٠٠ نسمة.

- تضمنت المرحلتان وحدات علاجية وملاعب رياضية ونقطة للشرطة وأخري للاسعاف ومكتباً للبريد فضلاً عن أسواق حضارية لتوفير احتياجات المواطنين بشكل كامل وسيتم تخصيصهما لقاطني العشوائيات الخطرة من مناطق الدويقة وعزبة خيرالله واسطبل عنتر.

- المناطق غير الآمنة المستهدف تسكينها في الأسمرات "4085 أسرة" منطقة السحيلة وشارع المحطة ومنطقة اسطبل عنتر وحسن أنور وبني هلال "المدابغ" وبطن البقرة "جزئي" وكوم غراب بحي مصر القديمة و"2103 أسرة" الشهبة ووادي فرعون وبين الرزاز ومنطقة شارع أحمد هاشم والمعدسة بحي منشأة ناصر و"1110 أسرة" شارع المحجر والحطابة وعرب اليسار بحي دار السلام والخليفة.

حيث تم الانتهاء من هدم 249 عقاراً بعشش أبوالسعود وتسكين 497 أسرة بمشروع الأسمرات. كما تم هدم 192 مدبغة وباقي 22 مدبغة مقرر هدمها إلي جانب الانتهاء من هدم 50 مصنع غراء من أصل 66 مصنعاً مقرر هدمها بمنطقة المدابغ في إطار اخلاء المنطقة واعادة تخطيطها وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة المنطقة المتميزة تراثياً وسياحياً.

تمكنت جهود محافظة القاهرة من نقل أكثر من 6 آلاف أسرة إلي مجتمع جديد مليء بالخدمات يوفر الحياة الكريمة لسكان عشوائيات منشأة ناصر وغيرها حيث يتم نقل سكان منشأة ناصر إلي حي الأسمرات بمراحله الثلاث والذي استقبل أكثر من 13 ألف أسرة من سكان المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة بينهم سكان من منشأة ناصر والدويقة.

تحولت حياة أهالي مناطق منشأة ناصر العشوائية من النقيض للنقيض من خطر الموت أسفل انقاض المنازل المهددة بالانهيار والسقوط من أعلي الجبل إلي مجتمع جديد يحقق مستقبل واعد لأبنائهم ويقدم لهم ما حرموا منه لسنوات طويلة وهو ما أكده الأهالي بعد حصولهم علي وحدات بديلة مجهزة بالكامل في حي الأسمرات قد تم انشاء 105.7 ألف وحدة سكنية بتكلفة 16.6 مليار جنيه.

6- مشروع زهور مايو( زرايب مايو سابقا) :

المشروع يتم تنفيذه على مساحة 67.37 فدان شرق الطريق الدائري ويضم ( وحدات سكنية – حظائر نموذجية – محطات تجميع) بتكلفة تقدر بنحو 550 مليون جنيه.

- تنفيذ 1008 وحدات سكنية (42 عمارة) بمسـاحة 90 م2 للوحدة، كما يتم تنفيذ 834 حظيرة نموذجية، ومحطات تجميع، ومنطقة للمخازن، بجانب المشروعات الخدمية، وهى: مدرسـة، ومركز طبي، وحضانة، وسوق تجارية، ومساحات خضـراء.

7- مشروع أهالينا :

مشروع أهالينا بمدينة السلام بالقاهرة لسكان المناطق غير الآمنة والعشوائية، ويتكون من ثلاث مراحل :



أهالينا مشروع يجسد إهتمام الدوله المصريه بحقوق الانسان المصري في توفير سكن حضاري

أهالينا ١

مشروع أهالينا١ مقام على مساحة 11 فدانًا بمدينة السلام، وتم تخصيصها بمعرفة محافظة القاهرة لإقامة ونقل الأسر المقيمة على محور ترعة الطوارئ، ويضم 25 عمارة سكنية من 12 دورًا، بإجمالى 1064 وحدة سكنية بمساحة 90 م2، تشمل 3 غرف وصالة ومطبخا وحماما، بالإضافة إلى إنشاء 104 محلات تجارية.

كذلك يضم المشروع إقامة مول تجارى على مساحة 4400 م2، كما روعي فى المشروع إنشاء مدرسة ومركز طبى ومسجد يسع لعدد 700 مصلى، وقاعة مناسبات، وكذلك سوق تجارى من دورين، مع إنشاء ملعب خماسى ومساحات خضراء وأماكن لانتظار السيارات، وتجاوزت تكلفة المشروع ٨٠٠ مليون جنيه.

أهالينا ٢

مشروع "أهالينا 2" مقام على مساحة أرض 15 فدانًا بمحور ترعة الطوارئ بحي السلام أول، ويتكون من 30 عمارة سكنية تتكون كل منها من 10 أدوار وبدروم ومحلات تجارية، بالإضافة إلى مناطق خدمات تشمل مسجدا وكنيسة ومدرسة ومبنى إداريا ومركز شباب نموذجي.

8 – مشروع معا :

يعد مشروع معا من ضمن المشروعات القائمة في منطقة مدينة السلام بمحافظة القاهرة على مساحة 70 فدانًا، ويضم 4500 وحدة سكنية بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل ويجرى حاليا وضع اللمسات الأخيرة للمرحلة الثانية، وتضم 3312 وحدة سكنية والمشروع عبارة عن كمباوند متكامل يضم مركزا ترفيهيا ومسرحا ودور عرض ودار مسنين وحضانة ومدرسة ومسجدا ومنطقة حرفية.

2 - تطوير عشوائيات المحافظات

مع نهاية عام 2020 تم الانتهاء من 90%من المناطق العشوائية بالمحافظات ..

1 – مشروع بشائر الخير بالإسكندرية ورشيد :

مشروع بشائر الخير هو أكبر مشروع قومى فى مجال تطوير العشوائيات، يهدف إلى تحويل المناطق العشوائية إلى مناطق حضارية تنموية، ليست مناطق سكنية فقط، بل يتضمن المشروع إنشاء مولات تجارية ومستشفيات ومساجد وكنائس ومراكز حرفية وتنموية للنهوض بتلك المناطق.

المشروع يعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطنى منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية.

تاريخ البدء في المشروع : 2015

مراحل المشروع :

-بشائر الخير1 ، 2 ، 3 ، 5 ( غرب الإسكندرية )

- بشائر الخير 4 ( رشيد)

1 – 1 – بشائر الخير(1) :

يعد مشروعاً متكاملاً للتطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب العشوائية بالإسكندرية، والتى تم تطويرها خلال فترة زمنية قياسية لا تتعدي الـ18 شهراً بناءً على مبادرة وإشراف المنطقة العسكرية الشمالية وبدون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء مالية، حيث قام عدد من رجال الأعمال والمؤسسات المالية، وفي مقدمتها البنك الأهلي، بتوفير التمويل اللازم.

تاريخ الافتتاح :

26 سبتمبر 2016

مكونات المشروع ..

يضم المشروع الذي يقع على مساحة 12 فداناً بجوار ساحة غيط العنب :

مجمعاً سكنياً حضارياً لاهالي المنطقة يشمل 17 عمارة تضم 1632 وحدة سكنية بمساحة 92 متراً لكل وحدة، وتستوعب ما يزيد عن 8000 فرد من أهالي المنطقة.

مسجد كبير بمسطح 812 مترا مربعا يسع 800 فرد وساحة خارجية بمسطح 600 متر مربع يسع 600 فرد .

مستشفي بطاقة 175 سريرًا، ومجمع عيادات خارجية ووحدة غسيل كلوي ووحدة طوارئ واستقبال وغرف عمليات ووحدات افاقة ووحدة عناية مركزة ووحدة أشعة ووحدة تحاليل.

مركز للتدريب المهني والتشغيل يضم 17 ورشة تعليمية و6 قاعات دراسية.

58 محلاً تجارياً للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى سوق تجاري، وحديقة تعليمية للأطفال، ومركز لذوى لاحتياجات الخاصة.

1 – 2 – مشروع بشائر الخير(2) :

يعد مشروع مدينة «بشائر الخير- ٢»، هو المرحلة الثانية لاستكمال مشروع التطوير الحضارى لمنطقة غيط العنب.

تاريخ الافتتاح : 26 ديسمبر 2018

مكونات المشروع ..

عدد 37 عمارة بإجمالي 1869 وحدة سكنية كاملة المرافق والفرش والتجهيز توفر الحياة الكريمة لحوالي 10 آلاف مواطن بالإضافة إلى 4 مصاعد كهربائية لكل بلوك سكني بالإضافة .

مسطح تجاري بمساحة 17 ألف متر مربع يتكون من 338 محلا تجاريا متوسط مساحة المحل 32 مترا تقريبا بالدور الأرضي و13 مولا تجاريا بمساحة 915 مترا مربعا للمول الواحد بالدور الأول علوي .

طرق أسفلتية بطول 250 مترا بالإضافة إلى 15 ألف متر مربع أرصفة ومسطحات خضراء.

1 – 3 – مشروع بشائر الخير (3) :

تم إنشاء المشروع على مسطح 105 أفدنة بعدد 200 عمارة سكنية بإجمالي 10600 وحدة سكنية كاملة المرافق والفرش والتجهيز، ليوفر حياة كريمة لحوالي 50 ألف مواطن، ويوجد 4 مصاعد كهربائية لكل بلوك سكني، ودوران تجاريان أسفل العمارات السكنية المطلة على الشوارع الرئيسية، وذلك لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وفرص استثمارية لأهالي الإسكندرية بإجمالي مسطح 62820 مترا مربعا "تجاري" عبارة عن 36مولا تجاريا بمساحة 915 مترا مربعا، و 936 محلا متوسط المساحة (30 مترا مربعا)، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة الاستثمارية "أليكس وسط المدينة" على مساحة 30 فدانا، تتكون من 8 مبان متنوعة تضم 52 كيانا تجاري تتراوح مساحتها من 30 إلى 600 متر مربع، ومتوسط 300 متر مربع للمحل، بالإضافة إلى 11 قاعة متعددة الأغراض ومجمع بنوك ومجمع سينمات وكافتيريا ومطاعم و 16 مولا تجاريا أسفل العمارات بمواجهة المشروع، بإجمالي مساحة تجارية 111 ألف متر مربع ومحطة وقود على مساحة 3767 مترا مربعا.

.كما يحتوي المشروع على مسجد "الحق المبين" و6 مساجد أخرى، وكذلك إنشاء كاتدرائية بشائر الخير و3 مدارس تعليم أساسي بإجمالي 99 فصلا، وتوصيل كافة العدادات مسبوقة الدفع، وشبكة مكافحة الحريق وطرق أسفلتية بمساحة 100 ألف متر مربع، و130 ألف متر مربع أرصفة ومسطحات خضراء.

1 – 4 – مشروع بشائر الخير (4) :

أُعلن عن إنطلاق بشاير الخير 4 في مايو 2020 خلال حفل افتتاح مساكن بشاير الخير3.

شُيدت المرحلة الرابعة من المشروع في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، على مسطح يقدر بـ 42 فدانًا، بعدد 33 بلوكًا سكنيًا بواقع 4630 وحدة سكنية، بالإضافة إلى محال تجارية.

1 – 5 – مشروع بشائر الخير(5) :

تقع المرحلة الخامسة للمشروع في منطقة القباري بالأسكندرية.

تضم المرحلة الخامسة 288 عمارة سكنية بواقع 15200 ألف وحدة سكنية، بجانب المنطقة التجارية التي تم إنشاؤها على مساحة 100 ألف متر مربع، هذا بالإضافة إلى أنه تم إنشاء مستشفى لعلاج السرطان بهذه المرحلة بالمشروع.

2 – تطوير منطقة زرزارة بالغردقة :

نفذ صندوق تطوير العشوئيات مشروع تطوير منطقة زرزارة، بمدينة الغردقة، ويستهدف المشروع إنشاء 27 عمارة سكنية و250 بيتاً، بمنطقة مساكن الروضة (خلف الشيخ الشحات)، لنقل سكان المنطقة غير القادرين على التطوير الذاتي إليها.

قام الصندوق بإعداد مخطط تفصيلي لمنطقة زرزارة، يستوعب 563 وحدة سكنية بحالة إنشائية تسمح للأهالي بتطويرها ذاتياً بنفس الموقع، موضحاً أنه سيستفيد من المشروع حوالي 5550 نسمة، بتكلفة حوالي 195 مليون جنيه .

3- تطوير منطقة زرزارة بسفاجا :

يستهدف المشروع توفير أرض بديلة وتقسيمها لقطع بمساحة ١٥٠ م٢، وإنشاء ١٧٤ بيتًا (دور واحد) بمساحة ٩٠ م٢، بإضافة إلى إنشاء ٣ عمارات سكنية توفر ٦٠ وحدة، ويستفيد بالمشروع نحو١١٧٠ نسمة تبلغ تكلفة المشروع ٨٥ مليون جنيه.

4 - تطوير منطقة زرزارة بمحافظة بورسعيد:

يهدف المشروع استكمال خطة الدولة للقضاء على العشوائيات بتطوير منطقة زرزارة ببورسعيد لنحو ١٣٨٠٠ نسمة على ثلاث مراحل منقسمة إلى:

.المرحلة الأولى والثانية تضم ٢١٣٦ وحدة، بتكلفة ٣٠٨ مليون جنيه وتم الانتهاء منها في ٢٠١٤/١٠.

المرحلة الثالثة تضم ٦٢٤ وحدة، بتكلفة ٨٢ مليون جنيه وتم الانتهاء منها في ٢٠١٨/٩.

5 – تطوير منطقة الرويسات بجنوب سيناء :

يهدف إلى إنشاء ٣١ عمارة توفر ٤٩٦ وحدة سكنية كمرحلة أولى، ليصبح عدد المستفيدين ٢٤٨٠ نسمة، تبلغ تكلفة المشروع ٣١٥ مليون جنيه.

6 - تطوير شمال وجنوب منطقة الصيادين بمدينة راس البر:

مشروع تطوير منطقتي شمال وجنوب الصيادين بمدينة راس البر دمياط من خلال إنشاء حوالي ٢٢٠ وحدة سكنية كاملة المرافق والموقع العام عمارات مكونة من دور ارضي + ٤ ادوار متكررة سكن بديل عن العشش الموجودة بالمنطقة مع توفير إيجارات مؤقتة للمواطنين لحين انتهاء أعمال التطوير.

ثـــالثـــا : تطوير الأسواق العشوائية

يعد مشروع تطوير الأسواق العشوائية، من أهم المشروعات التى يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية، استكمالا لمشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، بتكلفة تقديرية 44 مليار جنيه، والمشروع يخص القطاع التجارى غير الرسمي، حيث يقصد بالأسواق العشوائية، تلك الأسواق أو القطاع التجارى غير الرسمى أى الأسواق التى لا تقع تحت رقابة من الدولة، ولا تدخل ضمن الناتج المحلي، لذا كان لزاما أن يتم تطويرها لما تشكله من أوجه فأغلبها مكون من الباكيات الضيقة والزوايا المقامة بالخشب والبوص ومقامة بشكل مخالف مع قيام بعض الباعة بسرقة التيار الكهربائى وعدم الرقابة على المنتجات المباعة أو غير مرخص ببيعها، بالإضافة إلى انتشار المخلفات فى الشوارع، إلى جانب الضجيج والازدحام وما قد يخلفه من خطورة على الصحة العامة.

- فور التكليف بالمشروع تم عمل خريطة قومية، مثلما حدث فى مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وذلك لتحديد حجم المشكلة من حيث «المكان، الموقع، التوزيع الجغرافى، عدد الأسواق، موقع كل سوق، نشاط كل سوق»، أى عمل حصر للأسواق العشوائية، وتصنيفها على مستوى الجمهورية.

- بدأت الخطوة الأولى لهذا المشروع بإعداد دراسة عن الإطار المؤسسى لهذه الأسواق العشوائية وتحديد مختلف الجهات ذات الصلة بهذه الأسواق، من ناحية تطويرها وإدارتها وتنظيمها، مع حصر تلك الأسواق، والتى قدرت بنحو 1105 أسواق عشوائية على مستوى الجمهورية، تضم 306 آلاف و313 وحدة لتبدأ بعد ذلك عملية التطوير التى شملت حتى الآن تطوير 30 سوقا منها تضم نحو 5 آلاف وحدة، وجارى تطوير 20 سوقا أخرى، مع إعداد مخططات لتطوير 23 سوقا فى نحو 21 مدينة، بإجمالى منصرف نحو 800 مليون جنيه حتى الآن إلى أن يتم إنهاء مصطلح الأسواق العشوائية على مدار الـ 10 سنوات القادمة.

- تم البدء بمشروعات إرشادية وذلك بتطوير 5 أسواق عشوائية بالمحافظات أولها مشروع تطوير أسواق الموبيليا المستعملة ببورسعيد، ومشروعات تطوير 4 أسواق عشوائية بمحافظة القاهرة تم الانتهاء من تطويرها فى ديسمبر 2014، ومن ثم تباعا البدء فى تطوير مجموعة من الأسواق العشوائية فى المحافظات ضمن الخطة القومية المعتمدة.

- تم افتتاح 4 أسواق فى مرسى مطروح، كما سيُفتتح قريبًا سوق الجمعة فى الإسماعيلية، وأيضًا فى دمياط سوق فراسكور، وسوق النيل، وهناك سوق 51 فى رأس البر، وهى أسواق فى أماكن لها طبيعة سياحية، ويراعى النسق المعمارى الموجود بها، كما يوجد 4 أسواق فى الوادى الجديد، و3 أسواق فى الشرقية وبورسعيد.

جهود وزاره الإسكان في القضاء على العشوائيات في منطقتي الصعيد والوجه البحري

إنجازات عديدة حققتها الدولة المصرية خلال 8 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونجحت في القضاء على العشوائيات وتطويرها والارتقاء بكافة الخدمات بها، وتم تنفيذ ألاف من الوحدات السكنية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يحارب العشوائيات في شتي المجالات على النحو التالي :

ـ تطوير منطقة الترعة الضمرانية بقنا

يهدف إلى إمداد العمارات السكنية بشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بمنطقة الترعة الضمرانية غير الآمنة بمدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، وتنسيق الموقع ورصف الطرق، وإعداد الوحدات السكنية، تبلغ تكلفة المشروع ٢٩ مليون جنيه .

ـ تطوير منطقة القابوطي ببورسعيد

يتكون المشروع من ١٤٤٠ وحدة سكنية، منقسمة إلى :

- المرحلة الأولى ٤٢ عمارة بإجمالي عدد الوحدات ١٠٠٨ وحدة، بتكلفة ٩٥ مليون جنيه .

- المرحلة الثانية ١٨ عمارة بإجمالي عدد الوحدات ٤٣٢ وحدة،بتكلفة ٦٠ مليون جنيه، ليصبح عدد المستفيدين ٧٢٠٠ نسمة، بتكلفة ١٥٥ مليون جنيه .

ـ إنشاء المرحلة الأولى والثانية من مشروع الأسمرات بمحافظة القاهرة

تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة وتتكون كل مرحلة من :

المرحلة الأولى: تقع على مساحة ٦٥ فدانًا وتشمل ٦٢٥٨ وحدة سكنية، فضلًا عن إنشاء مدرسة تعليم إساسي و٢٤٠ محلًا تجاريًا .

·المرحلة الثانية: تقع على مساحة ٦١ فدانًا وتشمل ٤٧٢٢ وحدة سكنية، وتضم مدرسة للتعليم الأساسي ١١٠ محلات تجارية بتكلفة مليارو٦٠٠ مليون جنيه .

تضمنت المرحلتان: وحدات علاجية وملاعب رياضية، ونقطة للشرطة وأخرى للإسعاف، ومكتبًا للبريد، فضلًا عن أسواق حضارية لتوفير احتياجات المواطنين بشكل كامل، وسيتم تخصيصهما لقاطني العشوائيات الخطرة من مناطق الدويقة وعزبة خير الله واسطبل عنتر .

ـ المرحلة الأولى من مشروع بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية

يعد مشروعًا متكاملًا للتطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب العشوائيةبالإسكندرية، بتكلفة ١,٢ مليار جنيه، يضم المشروع الذي يقع على مساحة ١٢ فدانًا بجوار ساحةغيط العنب مجمعًا سكنيًا حضاريًا لأهالي المنطقة يشمل ٣٤ عمارة تضم ١٦٣٢ وحدة سكنية و١٥٦ محل تجاري بمساحة ٩٢ مترًا لكل وحدة، توفر مسكن ملائم لـ٦٥٢٨ مواطن منأهالي المنطقة، بالإضافة إلى مسجد، ومستشفى بطاقة ١٧٥ سريرًا، ومركز للتدريب المهني والتشغيل يضم ١٧ ورشة تعليمية و٦ قاعات دراسية، فضلًا عن ٥٨ محلًا تجاريًا سيتم استغلالها في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى سوق تجاري،وحديقة تعليمية للأطفال، ومركز لذوي لاحتياجات الخاصة .

ـ مشروع تطوير منطقتين بالسويس

تم تطوير منطقة عزبة الصفيح، ومنطقة اليهودية، بإنشاء ٣٣٦ وحدة سكنية لنحو١٦٨٠

نسمة لتوفير مسكن آمن لساكني المناطق غير الآمنة، بتكلفة ٤٠ مليون جنيه .

ـ تطوير منطقة منشأة فؤاد بكفر الشيخ

يهدف المشروع إلى توفير مسكن آمن لساكني المناطق غير الآمنة بتوفير ٢١٤ وحدة سكنية، تبلغ تكلفة المشروع ٢١ مليون جنيه .

ـ تطوير منطقتي السماكين ودريسة طما بسوهاج

تم توفير ٢٢١ وحدة سكنية موزعة كالآتي :

مشروع تطوير منطقة السماكين ٢٠٧ وحدة سكنية، بتكلفة ٤٠مليون جنيه .

- مشروع تطوير منطقة دريسة طما

(١٤ وحدة سكنية، بتكلفة ٤,٦مليون جنيه)، ليصبح المستفيدين ١١٠٥ نسمة، بتكلفة إجمالية بلغت ٤٤,٦ مليون جنيه .

ـ تطوير منطقة عزبة أبو عوف ببورسعيد

تم إنشاء ٤٠ عمارة سكنية بها ٩٦٠ وحدة سكنية، ليصبح عدد المستفيدين من التطوير ٣٨٤٠ نسمة، بتكلفة ٢١٧ مليون جنيه .

ـ مشروع تطوير منطقة عشش محفوظ بمحافظة المنيا

حيث تم توفير ٨٩٠ وحدة سكنية بمحافظة المنيا لتوفير مسكن آمن لـ٤٤٥٠ نسمة، بتكلفة ١٠٥ ملايين جنيه .

ـ مشروع تطوير منطقتي عزبة سكينة وحجازي بمحافظة الأسكندرية

بتكلفة ٢٣ مليون جنيه، بمحافظة الإسكندرية،

تم تطوير منطقتي عزبة سكينة وحجازي بحي شرق، لتنفيذ أعمال إنارة ورصف وتطوير للمنطقتين .

ـ تطوير منطقة زرزارة بمحافظة بورسعيد

يهدف المشروع استكمال خطة الدولة للقضاء على العشوائيات بتطوير منطقة زرزارة ببورسعيد لنحو ١٣٨٠٠ نسمة على ثلاث مراحل منقسمة إلى :

المرحلة الأولى والثانية تضم ٢١٣٦ وحدة، بتكلفة ٣٠٨ ملايين جنيه وتم الانتهاء منها في ٢٠١٤/١٠ .

المرحلة الثالثة تضم ٦٢٤ وحدة، بتكلفة ٨٢ مليون جنيه وتم الانتهاء منها في 9/2018 .

ـ تطوير منطقة زرزارة بمدينة الغردقة

يستهدف المشروع إنشاء ٢٧ عمارة سكنية و٢٥٠ بيتًا، بمنطقة مساكن الروضة (خلف الشيخ الشحات)، لينقل إليها سكان المنطقة غير القادرين على التطوير الذاتي، حيث يستوعب ٨٥٠ وحدة سكنية بحالة إنشائية تسمح للأهالي بتطويرها ذاتيًا بنفس الموقع، ليستفيد من المشروع حوالي ٤٢٥٠ نسمة، بتكلفة ٢٥٠ مليون جنيه .

ـ تطوير منطقة زرزارة سفاجا

يستهدف المشروع توفير أرض بديلة وتقسيمها لقطع بمساحة ١٥٠ م٢، وإنشاء ١٧٤ بيتًا (دور واحد) بمساحة ٩٠ م٢، بإضافة إلى إنشاء ٣ عمارات سكنية توفر ٦٠ وحدة، ويستفيد بالمشروع نحو١١٧٠ نسمة تبلغ تكلفة المشروع ٨٥ مليون جنيه .

ــ المرحلة الأولى والثانية من إسكان المحروسة بمحافظة القاهرة

في إطار التكافل الاجتماعي من أجل إنهاء مشكلة العشوائيات الخطرة تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من مشروع إسكان المحروسة . يتكون المشروع من ٤٩١٣ وحدة سكنية و١٢٩ وحدة إدارية وتجارية، بتكلفة ٩٤٠ مليون جنيه، لتوفير مسكن آمن لـ٢٤٥٦٥ نسمة .

ـ تطوير مناطق هاجوج والإصلاح والجناين ببورسعيد

يهدف المشروع إلى توفير ٨٦٠ وحدة سكنية لقاطني مناطق الهاجوج والإصلاح والجنانين، ليصبح عدد المستفيدين ٤٣٠٠ نسمة، بتكلفة ٢١٠ مليون جنيه، والذي يُعد أحد المشروعات الخاصة بتطوير المناطق العشوائية، في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بمستوى خدمات هذه المناطق منأجل توفير مساكن لائقة وتحسين جودة الحياة للقاطنين بها .

ـ تطوير منطقة طلمبات المكس بحي العجمي

هي منطقة مصنفة بالخريطة القومية لصندوق تطوير المناطق العشوائية كمنطقة غير آمنة من الدرجة الثانية، وشملت أعمال التطوير إنشاء ٢١٥ وحدة سكنية بإجمالي ٩ عمارات، بمحافظة الإسكندرية، لتوفير مسكنملائم لـ١٠٧٥ نسمة بتكلفة ٣٥ مليون جنيه .

ـ تطوير المناطق غير الآمنة بالوادي الجديد

تم تنفيذ ٧٨٨ وحدة سكنية، بتكلفة ٧٧ مليون جنيه موزعة على النحو التالي :

- مشروع تطوير منطقة موط القديمة بمدينة الداخلة يحتوي على٢٦٠وحدة سكنية بتكلفة ٢٣ مليون جنيه .

- مشروع تطوير منطقة بلاط الاسلامية بمدينة بلاط يحتوي على٥٠٨وحدة سكنية بتكلفة ٤٨ مليون جنيه .

- مشروع تطوير منطقة منطقة ميتالكو

يحتوي على ٢٠ وحدة سكنية بتكلفة ٥,٩ مليون جنيه .

ـ الإسكان الاجتماعي "أهالينا ١" بحي السلام أول بالقاهرة

تكلفة المشروع ٦٠٠ مليون جنية، وأُقيم على مساحة ١١ فدانًا في حي السلام أول ويتكون من ٢٥ عمارة سكنية كل عمارة ١٢ دور، يحتوى الدور على ٤ وحدات سكنية بمساحة ٩٠ مترًا مع تركيب مصعد كهربائي لكل عمارة، وجرى تخصيص ٣٢ وحدة سكنية من إجمالي الوحدات لذوي القدرات الخاصة، وجرى تجهيز مطالع خاصة وأبواب متسعة لهم، كما تم تنفيذ شبكة كهرباء وتركيب ١١٢١ عداد كهرباء للوحدات السكنية والإدارية، وشبكة تغذية للمياه، وخزان سعة ١١٠٠ متر مكعب لخدمة المشروع، وشبكتي صرف صحي وأمطار، وتأمين المشروع بشبكة تامين إطفائي لجميع العمارات السكنية والمباني الإدارية والخدمية، و٤ آبار مياه لري المسطحات والمناطق الخضراء، وإنشاء مول تجاري، و٨٤ محلًا تجاريًا بمساحات مختلفة، لتوفير فرص عمل لسكان المنطقة، ومدرسة للتعليم الأساسي بإجمالي ٢٨ فصلًا دراسيًا تم الانتهاء منها وتجهيزها بالكامل، ومركز طبيمتكامل لخدمات الرعاية الصحية، مسجد يسعى ٥٠٠ مصلي، وإنشاء ١٨ مشغلًا لتوفير فرص العمل لسيدات ورجال المشروع، وتم فرش جميع الوحدات السكنية بجميع المستلزمات .

ـ المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير (غيط العنب) بمحافظة الإسكندرية

يتكون من ٣٧ عمارة بإجمالي ١٨٦٩ وحدة سكنية، بتكلفة المشروع مليار و٥٠٠ مليون، وهي عبارة عن مجتمعات عمرانية تهدف لبناء الانسان وتسعى لإحداث نقلة حضارية تحقق العدالة الاجتماعية وتكفل الكرامة الانسانية لوجوهٍ عانت من الاهمال وتشرق الشمس من جديد وتسود الفرحة يعد حزنٍ فتسود المسطحات الخضراء في بشاير الخير "٢" على مساحة ١٥ ألف مترًا مربعًا، ويشق الاسفلت طريقه بطول ١٧ ألف مترًا مربعًا ليتم إنشاء ٣٣٨ من المحلات التجارية و١٣ مولًا فوق مسطحات تجارية تفوق الـ٢٢ ألف مترًا مربعًا، فمن يصدق ان هذا الأمل الكبير تحقق في عامٍ ونصف، فيمضي المصريون قدمًا على طريق بشاير الخير ويواصلوا رجال المنطقة الشمالية العسكرية جهودهم في الاستمرار في ملحمة البناء المستقبلية لاستكمال باقي مراحل المشروع .

ـ تطوير منطقة حظائر أبو عوف بمحافظة بورسعيد

إنشاء ٢٢ عمارة سكنية بها ٣٥٢ وحدة سكنية، وإنشاء ١٧٦ حظيرة، بتكلفة ٢٢٣مليون جنيه، ليصبح عدد المستفيدين من التطوير ١٧٦٠ نسمة .

ـ تطوير منطقتي الصيفية وقحافة بمحافظة الفيوم

تبلغ تكلفة المشروع ٢٨ مليون جنيه ويهدف إلى رصف الطرق الرئيسية بالأسفلت،وتبليط الشوارع الداخلية، بجانب رفع كفاءة شبكتي الصرف الصحي ومياه الشرب،بالإضافة إلى توفير الإنارة لجميع الشوارع الرئيسية والجانبية وتنفيذ شبكة مكافحة الحريق .

ـ تطوير منطقة كسارة رشيد بمحافظة البحيرة

تتكون من ١١٧ وحدة سكنية لخدمة ٥٨٥ نسمة، بتكلفة ٢٥ مليون جنيه، وكانت تصنف ضمن درجة الخطورة الثالثة، وتمثل تهديداً لحياة المواطنين، نظراً لافتقارها لشبكة الصرف الصحي، ووجود العديد من المنازل الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى أن المباني كانت مقامة على أراضي من أملاك الدولة .

ـ تطوير منطقة الكندلية بالغربية

بتكلفة ٩٥ مليون جنيه، تم تطوير منطقة الكندلية لتوفير ١٦٨ وحدة سكنية ليصبح عدد المستفيدين ٨٤٠ نسمة .

ـ تطوير منطقة الصحابي بأسوان

تعد من أبرز المناطق العشوائية غير الآمنة بمركز ومدينة أسوان، حتى تصبح ملاذا آمنا للمواطنين، وإعمار المنطقة بدلًا من إخلاء السكان حتى تصبح منطقة حضارية مخططة على أساس علمي من حيث المحاور المرورية وتأهيل الطرق بها، تم تطوير المنطقة على مرحلتين :

- المرحلة الأولى تحتوي على ٣٣٧ وحدة سكنية، ويبلغ عدد المستفيدين ١٣٤٨ نسمة، بتكلفة إجمالية ٢٤ مليون جنيه .

- المرحلة الثانية تحتوي على ٥٧٦ وحدة سكنية، ويبلغ عدد المستفيدين ٢٣٠٤ نسمة، بتكلفة إجمالية ٥٦ مليون جنيه،

ـ تطوير المناطق المهددة للحياة بالغردقة ورأس غارب

تبلغ تكلفة المشروع ٦٠ مليون جنيه، ويهدف إلى توفير ٦٠ وحدة سكنية بمنطقتي (مجاهد وجبل العفش) + ٨٠ وحدة برأس غارب .

ـ إحلال وتجديد مساكن المغتربين بالنوبة

يتكون المشروع من ٧٧٩ مسكن نوبي بتكلفة ٣٣٩ مليون جنيه موزعة على النحو التالي :

٧٢ مسكنًا نوبيًا تم الانتهاء منها في ٢٠١٤/٦ بتكلفة ٢٢ مليون جنيه .

٦١مسكنًا نوبيًا تم الانتهاء منها في ٢٠١٦/١٢بتكلفة ١٨.٥ مليون جنيه .

١٣٠ مسكنًا نوبيًا تم الانتهاء منها في ٢٠١٧/١٢ بتكلفة ٥٨.٥ مليون جنيه .

١٣٣ مسكنًا نوبيًا تم الانتهاء منها في٢٠١٨/٦ بتكلفة ٥٩.٨ مليون جنيه .

٢٨٨ مسكنًا نوبيًا تم الانتهاء منها في ٢٠١٩/١٢ بتكلفة ١٣٥.٤ مليون جنيه .

٩٥ مسكنًا نوبيًا تم الانتهاء منها في ٢٠٢٠/٣ بتكلفة ٤٤.٦ مليون جنيه .

ـ المرحلة الثالثة من مشروع بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية

تم إنشاء المشروع على مسطح ١٠٥ أفدنة بعدد ٢٠٠ عمارة سكنية بإجمالي ١٠٦٠٠ وحدة سكنية كاملة المرافق والفرش والتجهيز؛ ليوفر حياة كريمة لحوالي ٥٠ ألف مواطن . ويوجد ٤ مصاعد كهربائية لكل بلوك سكني، ودوران تجاريان أسفل العمارات السكنية المُطلة على الشوارع الرئيسية، وذلك لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وفرص استثمارية لأهالي الإسكندرية بإجمالي مسطح ٦٢٨٢٠ مترًا مربعًا "تجاري " عبارة عن ٣٦ مولًا تجاريًّا بمساحة ٩١٥ مترًا مربعًا، و٩٣٦ محلًّا متوسط المساحة (٣٠ مترًا مربعًا)، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة الاستثمارية "Alex على مساحة ٣٠ فدانًا، تتكون من ٨ مبانٍ متنوعة تضم ٥٢ downtown" كيانًا تجاريًّ تتراوح مساحتها من ٣٠ إلى ٦٠٠ متر مربع، ومتوسط ٣٠٠ متر مربع للمحل، بالإضافة إلى ١١ قاعة متعددة الأغراض ومجمع بنوك ومجمع سينمات وكافتيريا ومطاعم و١٦ مولًا تجاريًّا أسفل العمارات بمواجهة المشروع، بإجمالي مساحة تجارية١١١ ألف متر مربع ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧ مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إنشاء مسجد "الحق المبين" و٦ مساجد أخرى، وكذلك إنشاء كاتدرائية بشاير الخير للأخوة الأقباط و٣ مدارس تعليم أساسي بإجمالي ٩٩ فصلًا، وتوصيل كافة العدادات مسبوقة الدفع، وشبكة مكافحة الحريق وطرق أسفلتية بمساحة ١٠٠ ألف متر مربع، و١٣٠ ألف متر مربع أرصفة ومسطحات خضراء. وقد تم إنجاز هذا العمل بمعدلات أداء قياسية، وتم حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة بالجهة المقابلة للمنطقة الاستثمارية جنوب محور الدولي الساحلي بإجمالي مساحة ٣٠ فدانًا، وجارٍ دراسة الطرق لاستغلالها. وقد تم إنجاز هذا العمل في سنتين ونصف السنة، وفي ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للأمن وسلامة القوى البشرية العاملة بالمشروع .

ـ افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات بمحافظة القاهرة

- تتمثل المرحلة الثالثة في إنشاء ٧٢٩٨ وحدة سكنية بإجمالي١٢٤ عمارة بتكلفة ١,٧٥ مليار جنيه، لتوفير مسكن آمن ٣١٠٠٠ نسمة .

ـ المرحلة الثانية من بشاير الخير ٢ ‎

تم إنشاء عدد ١٠ بلوك بإجمالي ٢٠ عمارة بعدد ٩٩٢ وحدة سكنية كاملة التشطيب والفرش و٢٠٨ وحدة تجارية و٨ مول تجاري مقسم لمحلات تجارية بإجمالي مساحة ١٤٤٠٠ متر مسطح، بتكلفة ٢٦٨ مليون جنيه، ومن المخطط أن يتم تنفيذ ١٩ بلوك في المرحلة القادمة حيث يهدف المشروع إلى استكمال التطوير الحضاري بغيط العنب .‎

ـ افتتاح مشروع "روضة أكتوبر" بمحافظة الجيزة

تم الانتهاء من تنفيذ ١٠٤ عمارة بإجمالي ٢٥٠٠ وحدة سكنية كاملة الخدمات، بالإضافة إلى "٦٠ محلا تجاريا – ٢ كشك أمان – ملعب كرة قدم – موقف انتظار جماعي مدرسة تعليم أساسي – حضانة" وذلك لنقل ٢٥٠٠ أسرة بإجمالي ١٢٥٠٠ نسمة من سكان منطقة سن العجوز (نزلة السمان) إلى منطقة جديدة "روضة أكتوبر ".

ـ افتتاح مشروع روضة العبور "أرض مصنع ١٨" بمحافظة القاهرة

تم تنفيذ ١٣٤ عمارة بإجمالي ٤١٧١ وحدة سكنية، بالإضافة إلى ٩٠١ وحدة نشاط، وذلك لنقل ٤١٧١ أسرة بإجمالي ٢٠٨٥٥ نسمة من سكان منطقة "عزبة أبو قرن – بطن البقرة (جزئي) – عزبة أبو حشيش" إلى منطقة روضة العبور .

ـ افتتاح مشروع "معًا" بحي السلام بمحافظة القاهرة

تم الانتهاء من تنفيذ ١٨٤ عمارة بإجمالي ٤٤١٦ وحدة سكنية كاملة الخدمات، بتكلفة ٢,٦ مليار جنيه، بالإضافة إلى " ٦١ ورشة – مدرسة تعليم أساسي – مدرسة ثانوي – مسجد – كنيسة" وذلك لنقل ٤٤١٦ أسرة بإجمالي ٢٠٠٠٠ نسمة من سكان مناطق رملة بولاق – بطن البقرة (جزئي) – عزبة أبو قرن (جزئي) إلى منطقة جديدة بحي السلام ".

ـ افتتاح مشروع تطوير قرية الصيادين برأس البر بمحافظة دمياط

تم الانتهاء من تنفيذ ١٢ عمارة بإجمالي ٢٥٠ وحدة سكنية، وذلك لإعادة تسكين٢٥٠ أسرة بإجمالي ١٢٥٠ نسمة من سكان شمال وجنوب الصيادين برأس البر بمحافظة دمياط، كما تم تنفيذ الوحدات بالمشروع بتصميم رائع ومواجه للنيل نظرًا لارتباط السكان بتلك المناطق بمهنة الصيد، حيث تم إزالة العشش العشوائية المهددة للحياة .

ـ افتتاح مشروع روضة القصير بمحافظة البحر الاحمر

تم الانتهاء من تنفيذ ٤٠ وحدة سكنية بالإضافة إلى ٣٦ بيت بدوي (٣غرف – صالة - حوش بمساحة ١٥٠م٢) بتكلفة ٣٠ مليون جنيه، وذلك لنقل سكان منطقة الكلاحين بعدد ٧٦ أسرة بإجمالي ٣٨٠ نسمة .

ـ افتتاح مشروع روضة "رأس غارب" بمحافظة البحر الأحمر

تم الانتهاء من تنفيذ ٣٢ وحدة سكنية بالإضافة إلى ٥١٣ بيت بدوي (٣غرف – صالة – حوش بمساحة ١٥٠م٢ ليتناسب مع الخصائص الاجتماعية للسكان المحليين)، بتكلفة٦٠٠ مليون جنيه، وذلك لنقل سكان منطقة عشش الجبل إلى منطقة روضة رأس غارب بعدد ٥٤٥ أسرة، وهي مناطق معرضة لمخاطر الانهيارات الصخرية طبقًا لتقرير المخاطر الجيولوجية، ويستهدف المشروع توفير وحدات سكنية بديلة للسكان .

ـ افتتاح إسكان بديل المناطق غير الآمنة "بالرويسات" بشرم الشيخ

تم الانتهاء من تنفيذ ٣١ عمارة بإجمالي ٤٩٦ وحدة سكنية، بتكلفة ٣١٥ مليون جنيه، ليصبح عدد المستفيدين ٢٤٨٠ نسمة .

ـ افتتاح الإسكان البديل "روضة السيدة" بمحافظة القاهرة

تم وضع التخطيط الأمثل والنموذج الراقي لتطوير المنطقة وبما يتناسب مع الإطار العام لمنطقة السيدة زينب بإضافة الشكل الجمالي والطراز الإسلامي للعمارات، تم الانتهاء من تنفيذ مشروع "روضة السيدة" بمحافظة القاهرة بتكلفة ٣٣٠ مليون جنيه، لتوفير مسكن آمن لـ٤٠٨٠ نسمة، وتحتوي على ٨١٦ وحده سكنية بإجمالي ١٦ عمارة، بالإضافة إلى ١٩٨ وحدة إدارية وتجارية .