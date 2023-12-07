قبل الصمت الانتخابي.. عبدالسند يمامة يدعو المصريين للمشاركة بقوة في التصويت

دعا المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد المصريين إلي المشاركة بقوة في انتخابات الرئاسة المصرية والتي تجري عملية التصويت فيها خلال ساعات.

وقال "يمامة" فى بيان صحفى له أن التغير السلمي لأي سلطة طريقه الوحيد هو صناديق الاقتراع ، مؤكدا أن من يرغب في التغير أو عدم التغير عليه المشاركة والتعبير عن إرادته في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم

وأضاف المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة أنه لمس تجاوب المصريين مع برنامجه الانتخابي أثناء المؤتمرات الانتخابية.

وأكد أن البرنامج الانتخابي الذي قدمه حرص فيه علي وضع حلول واقعية والنفاذ إلي المشكلات التي تعاني منها مصر، خاصة إصلاح التعليم والاقتصاد.