توفيق أوضاع منتفعي الأراضي بالبحر الأحمر

عقد اللواء محمد البنداري، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، والمستشار محمد ندا، المستشار القانوني للمحافظة، وبحضور السكرتير العام المساعد كمال سليمان، اجتماعا مهماً في ديوان عام المحافظة لمناقشة التقدم وآخر التطورات في أعمال لجنة التنازلات في مدينة الغردقة.

خلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من قبل مواطني المحافظة للجنة التنازلات، والتي تعمل بدورها في فحص ومراجعة هذه الطلبات بالتعاون مع اللجان الفنية العليا المختصة. وأكد اللواء البنداري على ضرورة سرعة الانتهاء من الفحص للعقود وتوفيق الأوضاع لصالح المواطنين.

وأكد المستشار القانوني على أهمية فحص كل حالة على حدة، مع التأكد من عدم التعدي على مساحات الأراضي والتأكيد على عدم وجود تعارض مع خطط التنظيم الحضري.

من جهته، أوضح سكرتير المحافظة أن اللجنة ناقشت العديد من طلبات التنازلات في مختلف مدن المحافظة، وذلك بعد استيفاف الضوابط وضمان استكمال المرافق اللازمة. وتم التطرق أيضاً إلى طلبات تحويل أراضي حق الانتفاع إلى تمليك، مع الحرص على عدم تعارضها مع خطط التنظيم وتقدير القيمة المالية لها.

شارك في الاجتماع عدد من رؤساء المدن في المحافظة، بالإضافة إلى مديري إدارات التخطيط والشؤون القانونية بالديوان العام. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المحافظة لتسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.