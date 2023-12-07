بسبب أوكرانيا.. الكونجرس الأمريكي يستعد لتقديم هدية الكريسماس لروسيا

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن الكونجرس الأمريكي سيقدم لـ روسيا “هدية الكريسماس” إذا فشل في الاتفاق على المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وفي حديثه في المنتدى الأمني لمعهد آسبن في واشنطن، قال وزير الخارجية البريطاني، إن “الأمن الأوروبي هو أيضا أمن أمريكي”.

وحسب صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، دعا كاميرون الغرب إلى الحفاظ على الوحدة ومواصلة دعم أوكرانيا، مضيفا أنه “بخلاف ذلك، سيكون هناك جانبان فقط سعداء: روسيا والصين”.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: “لا أعرف عنك ، لكنني لا أريد أن أعطي أيا منهم هدية عيد الميلاد”.

وأمس، دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونجرس إلى تنحية الخلافات الحزبية جانبا وتمرير حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا على الفور، محذرا من أن الفشل في القيام بذلك قد يمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استعادة الزخم في الحرب.

وقال بايدن، في بيان متلفز في البيت الأبيض: “لا يمكننا الانتظار … يحتاج الكونجرس إلى تمرير تمويل تكميلي لأوكرانيا … بصراحة، أعتقد أنه من المذهل أننا وصلنا إلى هذه النقطة في المقام الأول. الجمهوريون في الكونجرس مستعدون لمنح بوتين أعظم هدية يمكن أن يأمل فيها”.

ويبدو أن جهود دعم أوكرانيا وإسرائيل وصلت إلى طريق مسدود حيث يصر الجمهوريون على ربط المساعدات بإجراءات الهجرة التي يعارضها الديمقراطيون.