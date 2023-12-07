بعد هجمات الحوثيين .. أمريكا تتحرك لردع التهديدات في البحر الأحمر

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تركز حاليا على وجود قدرات عسكرية كافية لردع التهديدات في البحر الأحمر.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أوضح البيت الأبيض، أن “هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تمثل تهديدا للملاحة البحرية وهي مدفوعة من إيران”.

ولفت إلي أن “وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على 13 فردا وكيانا لمسؤوليتهم عن أعمال إرهابية في اليمن”.

وأمس، قالت الوكالة البحرية البريطانية، إنها رصدت حادث يتعلق بمسيرة “طائرة دون طيار” غربي ميناء الحديدة باليمن.

وأدانت الحكومة البريطانية، منذ أيام، الهجمات التي تقوم بها مليشيات الحوثي في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إن إيران تدعم مليشيا الحوثي عسكريا وسياسيا وتتحمل المسؤولية عن أفعال شركائها.

وأشار المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إلى أن بريطانيا ملتزمة بضمان أمن الملاحة بالمنطقة عبر مساهمتها في التحالف الدولي لأمن الملاحة والقوات البحرية المشتركة.