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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف إسرائيلي.. انفجارات قوية تهز سوريا

ارشيفي
ارشيفي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه سُمع دوي انفجارات في ريف دمشق الجنوبي الغربي وريف القنيطرة جراء قصف إسرائيلي بحسب ما ذكرت صحيفة العين الإماراتية.

وكان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، كشف في وقت سابق  الأضرار الذي تسبب فيها القصف الإسرائيلي "أهدافًا لحزب الله" في حي السيدة زينب جنوبي دمشق.

وذكر مدير المرصد في تصريحات ان القصف أسفر عن مقـ.تل  سوريّين مواليين لحزب الله في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع للحزب دمشق السبت.

كما أشار  مدير المرصد رامي عبد الرحمن أيضا الى إصابة سبعة مقاتلين يعملون مع الحزب في غارات جوية إسرائيلية ليلاً على مواقع حزب الله قرب السيدة زينب" في جنوب شرق العاصمة السورية دمشق .

كانت وزارة الدفاع السورية أعلنت أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات فجر السبت في محيط دمشق، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات على الفور.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان إنه في "حوالى الساعة 1,35 من فجر  (السبت)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

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