البلوجر أم خالد: بخاف من الحسد.. وابني يتعرض للتنمر

أكدت صانعة المحتوى، أم خالد صاحبة، فيديوهات الطبخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها واجهت خلافات مع أهلها وأقارب زوجها بسبب فيديوهات الطبخ التي تقوم بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أم خالد، خلال لقاء لها لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الأعلامية “مي البحيري”، أن أهلها وأقارب زوجها قالوا: ملوش لازمة الناس تحسدكم لما تنشروا فيديوهات ليكم، تعرضت للحسد بسبب الفيديوهات التي تنشرها باستمرار عن حياتها وخصوصياتها.



بيقولوا عليه أنه تخين.

وعن حقيقة تعرض نجلها خالد للتنمر، قالت أم خالد: كنا في الأول بنلاحظ تنمر بعض الناس على خالد، مضيفة: بيقولوا عليه أنه تخين، ولكنه قمت بالرد عليهم وقلت “ابني راجل وملو وهدومه”



