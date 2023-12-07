صانعة محتوى: أرفض التنمر.. يسبب عقدة نفسية للصغار

قالت أم خالد، صانعة المحتوي، إنها تسجل الفيديوهات بتلقائية، بدون عمل مونتاج لها، معلقة “الناس حباني عشان اللي في قلبي على لساني”.

وأضافت أم خالد، خلال لقاء له لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري": زوجي محمد داعم لي في الفيديوهات التي أقوم بها على السوشيال ميديا، على الرغم من إعتراض الأهل والأقارب.

وتابعت صانعة المحتوي أم خالد: تعرضت لمواقف صعبة نتيجة الحسد، ولكن لا أقوم بربط كل شئ بالحسد، لأن ارادة الله سبحانه وتعالى فوق كل شئ.

نتيجة هذا التنمر

وأردفت: أرفض التنمر بشكل على أي إنسان، وخاصة لو كان طفل، معلقة “فيه اطفال ممكن يجيلها عقدة نفسية نتيجة هذا التنمر”.