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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

صاحبة ترند "جنب الشباك" لصدي البلد ": أحب محمد هنيدي وأتمنى التمثيل مع أحمد مكي

صدى البلد

“نوجة” صاحبة تريند جنب الشباك صانعة محتوي وبلوجر دمها خفيف جدا ووصلت لقلوب الناس بسهولة كان لموقع صدي البلد لقاء خاص معها في أول حوار لها و إليكم نص الحوار: 

كشفت نوجة أنها بدأت في السوشيال ميديا منذ حوالي أربع سنوات كانت على اليوتيوب ثم بدأت على التيك توك و أوضحت أنها بدأت أول فيديو مع أولادها و ظهرت في أول فيديو تتحدث بطريقة بسيطة تحكي عن موقف تعرض فيه ابنها للتنمر في المدرسة بسبب الوزن و ظهرت في فيديو قالت" ربوا ولادكوا" و الناس لفت نظرهم شخصيتها الجميلة في الحديث.

و تابعت أن فيديو الطيارة الشهير “جنب الشباك” جاء بالصدفة جدا و لم تكن  تتوقع أنه يتصدر التريند  حيث استقلت الطائرة لأول مرة  وكانت لا تعرف أن الكراسي في الطائرات بأرقام و كانت مسافرة لأداء العمرة و قامت بالفيديو لكي تشهد جمهورها و متابعيها على التيك توك على انها غير قادرة على فهم المضيفة لأنها تتحدث الإنجليزية وأنها  تريد أن تجلس جنب الشباك  وحصل الفيديو على عدد كبير من ملايين المشاهدات و تصدر التريند  وتلقت الكثير من الاتصالات الهاتفية لأنها تريند و كانت لا تعلم و زوجها أبو زياد تفاجأ أيضاً أن زوجته تريند.

و أضافت انها سعيدة جدا أن معظم الفنانين مصر و العرب والبلوجر قاموا بعمل فيديو “جنب الشباك” منهم الفنانة هلا رشدي ، والفنانة إيمي سمير غانم ،و الفنانة ملك زاهر و غيرهم كثير من الفنانين كما انها سعيدة أن الفيديو تصدر التريند في مصر و الخليج و كثير من الأماكن و الناس يتصوروا معها في الشارع و يحبوها جدا و أنها أصبحت مشهورة بفيديو "جنب الشباك" و كلمة " قلب أختك " في أول كل فيديو لها.

و استطردت أن زوجها ظهر معها في ثلاث فيديوهات و تصدر التريند أنها دائما تتحدث عنه و قالت إن كثيرا من الفيديوهات تصدرت التريند مثل مشتريات  اللانش بوكس .

و كشفت نوجة “ لصدي البلد “ أن الناس يشبهوها بالنجم  بمحمد هنيدي في خفه الدم وأنها تحبه جدا و تتمني أن تمثل معه كما أنها تحب النجم أحمد مكي و تريد أن تمثل معه في مسلسل ”الكبير أوي”.

 

السوشيال ميديا تصدر التريند صانعة محتوى ملايين المشاهدات

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