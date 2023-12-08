اخبار مصر| الشركة العربية العالمية للبصريات تبهر العالم في معرض إيديكس.. انخفاض أسعار البطاطس والدواجن

اخبار مصر .. تميز الجناح الخاص بالشركة العربية العالمية للبصريات؛ بعرض العديد من المنتجات المختلفة والذي تنوعت ما بين "أجهزة رؤية ليلية ونهارية - أجهزة حرارية - أجهزة ليزر - أجهزة كهروبصرية - أجهزة المراقبة - أنظمة إدارة النيران - خوذ قتالية - منظومة المقاتل الحديثة"... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

رئيس الدواء المصرية يلتقي عددا من مسئولي الهيئات المناظرة بالدول الأفريقية

عقد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، عدة اجتماعات مع مسئولي الهيئات المناظرة بعدد من الدول الأفريقية، وذلك على هامش افتتاح المؤتمر العلمي لتنظيم المنتجات الطبية في أفريقيا SCOMRA VI، الذي تنظمه الوكالة الأفريقية للتنمية في الفترة من ٥ إلى ٧ ديسمبر الجاري.

المتحدث الرئاسي ينشر صور حضور الرئيس السيسي اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية.

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

عقد قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة العسكريين وممثلى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات التسليح على هامش اليومين الثالث والرابع لمعرض إيديكس 2023.

ضياء رشوان: غرفة عمليات بالاستعلامات للرد على استفسارات الإعلام الأجنبي

أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنه بمناسبة بدء الانتخابات الرئاسية في مصر يوم الأحد القادم، أصدرت الهيئة البيان التالي نصه:

اقتصادي: الاستثمار في العقارات يحمي رأس المال

صرّح المحلل الاقتصادي إيهاب ضياء، بأن الذهب يُعتبر ملجأً آمنًا للاستثمار في الفترة الحالية.

وأوضح ضياء أن الاستثمار في العقارات يعمل على حماية رأس المال أثناء التغيرات الاقتصادية.

بعد تراجع الأعلاف.. هل تنخفض أسعار الدواجن بالأسواق؟| خبراء يجيبون

ساهمت مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع، التى بدأت 15 أكتوبر الماضى فى خفض أسعار الدواجن فى المزارع، وخلال الشهر الماضى شهدت الأسعار ثباتا ملحوظا وسط توافر كميات كبيرة تساهم فى تلبية احتياجات الأسواق.

الربط التقني والتشغيلى | تعاون مشترك بين مصر واليونان في المجال الجوي

استقبلت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وفدًا من ضباط المراقبة الجوية بدولة اليونان لمقر الشركة على مدار الثلاثة أيام الماضية، فى إطار اهتمام وزارة الطيران المدنى بتعزيز أوجه التعاون المشترك والتنسيق الدائم مع جميع دول العالم من خلال تبادل الخبرات في مختلف أنشطة الطيران المدني.

توطين للصناعات العسكرية وعقد صفقات|إشادة عسكرية دولية في ختام معرض إيديكس 2023

إخُتتمت فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية إيديكس 2023 والذى تم تنظيمه فى المدة من 4 وحتى 7 من ديسمبر الجارى بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى وبحضور العديد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ووفود عسكرية رفيعة المستوى من مختلف دول العالم.

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة.. صور

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك قبل ساعات من الصمت الانتخابي.

بشرى سارة.. انخفاض أسعار البطاطس خلال أيام| كم يصل ثمن الكيلو؟

يشهد محصول البطاطس حاليا ارتفاعات متتالية بالأسواق حتى تراوح سعر الكيلو من 20 ل 25 جنيهًا بالأسواق، نتيجة عدة أسباب منها تزايد أسعار تقاوى البطاطس .

حملة السيسي تدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر

دعت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

تعرف على الفئات المستفيدة من التخفيضات على تذاكر القطارات

أعلنت هيئة السكة الحديد، في تقرير رسمي ، نسب التخفيضات والامتيازات الممنوحة على تذاكر القطارات بكافة أنواعها المكيفة والمميزة سواء للجمهور العادى أو الفئات المختلفة من المجتمع، وتراوحت نسب التخفيض التي تمنحها الهيئة على التذاكر بين 50 إلى 100% على سعر التذكرة.

مدبولي يشهد عرضا بالهولوجرام خلال تفقده أعمال المتحف المصري الكبير| صور

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأعمال الجارية بالمتحف المصري الكبير، ورافقه هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير.

رئيس الوزراء: المتحف الكبير صرح ثقافي يعيد إظهار الحضارة المصرية بصورة جذابة

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، بجولة تفقدية في المتحف المصري الكبير، لمتابعة تطورات الأعمال بالمشروع، والتعرف على سير التشغيل التجريبي لعددٍ من أقسامه.

مد فترة تقنين إقامة الأجانب المقيمين بمصر بصورة غير شرعية 3 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء، الدكتور مصطفى كمال مدبولى رقـم 4313 لسنـة 2023، بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس مجل س الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية .

مرحلة فارقة| الهيئة العامة للاستعلامات: الجهات المصرية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية إن مصر تشهد مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية التي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث.

الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم عددا من القرارات لرئيس مجلس الوزراء حيث نشرت قرار اسقاط الجنسية عن مواطن مصري بسبب تجنسه بجنسية اجنبية بدون إذن.

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتعديل يتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم في مصر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4676 لسنة 2023 بشأن القانون رقم 89 لسنة 1960 والخاص بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

بيقولوا منقدرش | إطلاق مبادرة مهمة بشأن ذوي الإعاقة

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفال مؤسسة بصيرة لرعاية ذوي الإعاقات البصرية بمناسبة اليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة وإطلاق مبادرتها الجديدة "بيقولوا منقدرش".

صنع في مصر| الشركة العربية العالمية للبصريات تبهر الحضور في معرض إيديكس بأنظمة إدارة النيران الجديدة ومنظومة الجندي المقاتل المطورة

شهد جناح الشركة العربية العالمية للبصريات إقبالاً كبيراً من الوفود العسكرية والزائرين المشاركين في معرض إيديكس 2023؛ والذين أشادوا بمنتجات الشركة الحديثة.

البابا تواضروس عن الانتخابات الرئاسية: نشجع كل المصريين لتكون صورة الانتخابات جديرة بالدولة

حث قداسة البابا تواضروس الثاني المصريين على المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي، تُقام مطلع الأسبوع المقبل (أيام الأحد والاثنين والثلاثاء) داخل مصر.