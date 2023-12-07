صنع في مصر| الشركة العربية العالمية للبصريات تبهر الحضور في معرض إيديكس بأنظمة إدارة النيران الجديدة ومنظومة الجندي المقاتل المطورة

شهد جناح الشركة العربية العالمية للبصريات إقبالاً كبيراً من الوفود العسكرية والزائرين المشاركين في معرض إيديكس 2023؛ والذين أشادوا بمنتجات الشركة الحديثة.

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل جناح الشركة العربية العالمية للبصريات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وتميز الجناح الخاص بالشركة العربية العالمية للبصريات؛ بعرض العديد من المنتجات المختلفة والذي تنوعت ما بين "أجهزة رؤية ليلية ونهارية - أجهزة حرارية - أجهزة ليزر - أجهزة كهروبصرية - أجهزة المراقبة - أنظمة إدارة النيران - خوذ قتالية - منظومة المقاتل الحديثة"، وذلك لتلبية احتياجات القوات المسلحة، كما يتم تصدير منتجات الشركة إلى الدول الصديقة والشقيقة.

الشركة العربية العالمية للبصريات

التقى "صدى البلد" مع المهندس أحمد شعبان؛ مهندس تصميم ميكانيكي بقسم البحوث والتطوير بالشركة العربية العالمية للبصريات؛ الذي أوضح أن الشركة مُتخصصة في إنتاج كاميرات المراقبة والكاميرات الحرارية والليلية والنهارية؛ كذلك تقوم بإنتاج الأنظمة المتكاملة وأنظمة إدارة النيران.

منتجات الشركة العربية العالمية للبصريات

منتجات جديدة للشركة

وعن المنتجات الجديدة الذي تشارك بها الشركة في معرض إيديكس 2023؛ قال المهندس أحمد شعبان؛ أن الشركة العربية العالمية للبصريات؛ قامت بعرض العديد من المنتجات الجديدة في المعرض، مثل الكاميرات الليلية الذي يتم وضعها على الأسلحة الصغيرة والمتوسطة؛ وقاذف Rpg أمثال عائلة Owl ؛ والكاميرات الحرارية الذي يتم وضعها على الدبابات والمركبات المدرعة مثل Z50 & D88.

منتجات الشركة العربية العالمية للبصريات

وكشف "شعبان" أن الشركة العربية العالمية للبصريات قامت باستحداث منتجات جديدة مثل منظومة Striker وهي منظومة إدارة نيران خاصة بالدبابات والمركبات المدرعة وهي منظومة مصرية 100%؛ تم تطويرها بالكامل داخل الشركة؛ مشيرًا أن برامج التشغيل الخاصة بها تم تطويرها بالكامل داخل الشركة؛ مما يضمن سهولة تعديلها بحيث تناسب جميع المركبات.

منتجات الشركة العربية العالمية للبصريات

منظومة الجندي المقاتل المطورة

أوضح المهندس أحمد شعبان؛ مهندس تصميم ميكانيكي بقسم البحوث والتطوير بالشركة العربية العالمية للبصريات أن من ضمن المنتجات الجديدة التي تم عرضها منظومة الجندي المقاتل المطورة؛ وهي عبارة عن منظومة تمكن المقاتل من التواصل مع القيادة صوت وصورةو عبر الرسائل النصية أيضًا ؛ وذلك عن طريق الكاميرا الحرارية المثبتة على خوذة الجندي والحاسب اللوحي المثبت على صدرية الجندي؛ بالاضافة إلى الكاميرا المثبتة على البندقية.

منتجات الشركة العربية العالمية للبصريات

منتجات الشركة العربية العالمية للبصريات

وأشار أنه يمكن إرسال جميع المؤشرات الحيوية للمقاتل عن طريق ساعة ذكية يرتديها كما أن هناك إمكانية لتزويده بطائرة مسيرة عن بعد وذلك للاستطلاع؛ بالإضافة إلى مقدر مسافة ليزري وجهاز رؤية حراري نهاري.

منتجات الشركة العربية العالمية للبصريات

منتجات الشركة العربية العالمية للبصريات

منتجات الشركة العربية العالمية للبصريات

وقامت الشركة بعرض منتجات تم إنتاجها عن طريق التصنيع المشترك مع الشركات الأجنبية كالتعاون المشترك مع شركة Thales الفرنسية لتصنيع منظومة إدارة النيران وجهاز المراقبة Sophie Ultima وجهاز التنشين بالنقطة المضيئة Fusion Red dot Thermal Weapon Sight ونظارة اللرؤية الليلية Lucie والتي تم تصنيعها بعمق تصنيع يصل إبى 100 %.

منتجات الشركة العربية العالمية للبصريات

كذلك التعاون مع شركة Escribano الأسبان لتصنيع المنظومات المتزنة للاشتباك والتحكم عن بعد للرشاش نصف بوصة والرشاش عيار ١٤مم بعمق تصنيع يصل إلى 70%.

معرض إيديكس 2023

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، ويقام المعرض خلال الفترة من 4 - 7 / 12 / 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية فى البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك فى فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما تملا دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض، المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من "الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك" بالإضافة إلى مصر.

ويتم تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الشركة الدولية الرائدة فى تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، كما يُعد معرض إيديكس 2023 هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر فى أفريقيا مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية.