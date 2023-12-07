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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

صدى البلد

عقد قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة  القوات المسلحة عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة العسكريين وممثلى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات التسليح على هامش اليومين الثالث والرابع لمعرض إيديكس 2023.

قائد القيادة الإستراتيجية

إلتقى الفريق أحمد خالد قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى مع وفد تحالف الشركات التركية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية ، وممثلى الشركات الفرنسية المتمثلة فى سافران اليكترونيك وداسو العالمية للصناعات الجوية وسافران لمحركات الطيران.

قائد القوات البحرية

إلتقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية بوفد من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية ، وقائد القوات البحرية الفرنسية بالبحر المتوسط ، ورئيس هيئة التسليح الأسبانية ، وممثل عن قائد القوات البحرية القبرصية ، وقائد القوات البحرية الغانية ، وممثلى شركة CSSC الصينية العاملة فى مجال الصناعات البحرية ، وشركة EXAIL الفرنسية العاملة فى الأنظمة الملاحية والمسيرات المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الإصطناعى ، ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية.

قائد القوات الجوية

كما إلتقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية برئيس أركان القوات الجوية الرواندية ، ووزيرة الدولة لشئون الدفاع والمحاربين القدامى الأوغندى يرافقها قائد القوات الجوية الأوغندى ، وممثلى شركات CETC و NORINCO و CATIC و ALIT الصينية ، وممثلى شركة لوكهيد مارتن الأمريكية ، وممثلى شركتى BHARAT و HAL الهنديتين ، وممثلى شركة ELT الإيطالية.

كما التقى ممثلي شركات HENSOLDT و DIEHL و ROHDE الألمانية ، وممثلى شركة LIG NEX 1 الكورية ، وممثلى شركة SAS DRON اليونانية ، وممثلى شركة روكيتسان التركية ، وممثلى شركتى مارفين ونورث روب جرومان الأمريكيتين ، وشركة إير باص الفرنسية.

قائد قوات الدفاع الجوي

كما إلتقى الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى بممثلى شركة نورث روب جرومان الأمريكية ، وممثلى شركتى HENSOLDT و DIEHL   الألمانيتين ، وممثلى شركتى ELINC و CPMIEC الصينيتين.

رئيس هيئة التسليح

كما إلتقى اللواء كمال وفاء رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة بنائب رئيس وكالة الدفاع لكوريا الجنوبية ، ونائب مدير الإدارة العامة للتسليح الفرنسية لشئون أفريقيا والشرق الأوسط ، ووكيل شركة كلاندور البلغارية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية لمنطقة الشرق الأوسط.

وتناولت اللقاءات سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون  فى المجالات العسكرية المختلفة وزيادة آفاق الشراكة الإستراتيجية مع مختلف القوى العسكرية للدول الصديقة والشقيقة.

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لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023


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لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

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