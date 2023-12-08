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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: شركات التأمين تحصل 6.4 مليار جنيه أقساطا من العملاء

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية عن شهر سبتمبر 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 73.4 مليار جنيه.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر سبتمبر 2023  ارتفاع قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال شهر سبتمبر 2023 بنمو 31.1%.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية أن الأقساط التأمينية سجلت 6.2 مليار جنيه مقابل 4.7 مليار جنيه خلال سبتمبر 2022 بارتفاع 31.1%.

وبين تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 3.4 مليار جنيه خلال سبتمبر 2023 مقابل 2 مليار جنيه خلال سبتمبر 2022 بنمو قدره 64.4%.

وصلت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 2.8 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال سبتمبر 2022، بنمو 3.4%.

كانت الرقابة المالية أعلنت عن ارتفاع في قيمة الأقساط التأمينية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر بنسبة 30% على أساس سنوي.

تراجع  أقساط التأمين التكافلي

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 596.5 مليون جنيه خلال سبتمبر 2023، مقابل 841.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بزيادة 7.1 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية .

وكشفت الرقابة المالية أن قيمة الأقساط التي حصلتها شركات التأمين من عملائها خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023 بلغت 54.9 مليار جنيه مقابل 42.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2022، بمعدل نمو 30%. 

وارتفعت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بنسبة 37.1 % مسجلة 5.7 مليار جنيه خلال سبتمبر 2023، مقابل 4.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وفقا لتقرير الرقابة المالية .

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ماهي تأمينات الممتلكات والمسئوليات؟

 وتأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.

ماهي تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال؟

أما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

الرقابة المالية سوق رأس المال الأقساط التأمينية التأمين التكافلي مليار جنيه

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