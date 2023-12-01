الرقابة المالية: 55 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال 9 أشهر

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع في قيمة الأقساط التأمينية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر بنسبة 30% على أساس سنوي.

وكشفت الرقابة المالية أن قيمة الأقساط التي حصلتها شركات التأمين من عملائها خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023 بلغت 54.9 مليار جنيه مقابل 42.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2022، بمعدل نمو 30% .

وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، أن قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 27.3 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولي من 2023 مقابل 17.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، بنمو 59.1%.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة من نشاط الأشخاص وتكوين الأموال بلغت 27.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2023 مقارنة بـ 25 مليار جنيه في نفس الفترة العام السابق بارتفاع 10.1%.

وأظهر تقرير الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة من نشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 36.4% لتسجل 48.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، مقارنة 35.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

تراجع أقساط عملاء التأمين التكافلي

وأشار تقرير الرقابة المالية إلى تراجع قيمة الأقساط المحصلة لعملاء شركات التأمين التكافلي إلى 6.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، مقابل 5.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، بانخفاض قدره 5.1%