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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة شتوية جذابة

مي سليم
مي سليم

خطفت الفنانه مي سليم، أنظار متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،بصورة جديدة لها، من أحدث إطلالة.

وبدت مي سليم بإطلالة ناعمة، مرتدية جاكت جلد بالون الاسود، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها الساحرة،وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها".

كانت الفنانة مي سليم، شاركت في مسلسل تلت التلاتة من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والذي تم عرضه فيرمضان2023، وضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم صلاح عبد الله ومحمد القس، ومي سليم، والراحلمصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر وإخراج حسن صالح.

الفنانة غادة عبد الرازق الفنانة مي سليم احمد زاهر صلاح عبد الله ليلي احمد زاهر مسلسل تلت التلاتة

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