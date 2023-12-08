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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان تدرس تخصيص قطع أراض بأنشطة خدمية في طيبة الجديدة بالأقصر

المهندس علاء عبداللاه
المهندس علاء عبداللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة

استقبل المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة – المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، مسئولي فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وذلك لدراسة تخصيص قطعة أرض مناسبة لإنشاء مقر إدارى لهم، بعد استيفاء الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، بهدف المساهمة في توفير الخدمات الطبية لمحافظة الأقصر بشكل عام، ومدينة طيبة الجديدة بشكل خاص.

كما استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى نقيب المهندسين بنقابة المهندسين الفرعية في الأقصر، ومرافقوه، وذلك لدراسة تخصيص قطعة أرض بنشاط سكنى بمساحة 10 أفدنة لخدمة مهندسي المحافظة.  

وبحث المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، مع مسئولين من شركة التعاون للبترول  طلب الحصول على قطعة أرض لإنشاء محطة تموين سيارات لخدمة قاطني المدينة، والمترددين عليها، بعد استيفاء الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

 واستعرض رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، بعض المواقع المقترحة للاستثمار بالمدينة، لافتاً إلى أنه سيتم عرض هذه المواقع عبر الرابط الالكتروني لبوابة خدمات المستثمرين بموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المهندس علاء عبداللاه أن ذلك يأتي في إطار السعي للتوسع في إتاحة الخدمات المختلفة لقاطني المدينة والمترددين عليها، وسرعة تنميتها، وتوفير عوامل جذب السكان إليها، وذلك من خلال التوسع في إنشاء محطات التموين، والخدمات الصحية، والخدمات العامة.

الحماية من أخطار السيول

وفي ذات السياق، قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، بالمرور على مشروع تنفيذ إحدى القنوات، لحماية المدينة من أخطار السيول، حيث بلغت نسبة التنفيذ ٧٥ %، مشدداً على الانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المحددة طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات، وذلك خلال متابعته المستمرة لدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة .

الأقصر التأمين الصحي قطعه أرض مدينة طيبة الجديدة مدينة الأقصر

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