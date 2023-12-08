نهب 25 مليون جنيه.. إسدال الستار على قضية مستريح العقارات بسوهاج

أسدلت محكمة أخميم الجزئية بمحافظة سوهاج، برئاسة المستشار ميشيل نبيل، رئيس المحكمة، الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بقضية مستريح العقارات، حيث حكمت المحكمة حضوريًا بحبس المُدان 3 سنوات، وغرامة 10 ألاف جنيه.

وذلك إثر استيلاءه على مبالغ مالية من رجال الأعمال بمحافظة سوهاج، قدرت بـ650 ألف دولار، بما يُعادل 25 مليون جنيهًا مصريًا، مدعيًا استثمارها في مجال العقارات بسوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، أخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، يفيد بورود بلاغًا من المدعو (محمد الخضيري- رجل أعمال- ويقيم بسوهاج)، يتهم فيه المدعو (علاء. ح. ع- صاحب شركة عقارات).

بالاستيلاء منه على مبالغ مالية قدرت بـ25 مليون جنيهًا مصريًا، بقصد استثمارها بالعقارات من خلال شركته الخاصة، مقابل أرباح سنوية قدرها 30% إلا انه لم يفٍ بوعده ولم يرد أصل المبلغ المالي المستولى عليه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة أخميم الجزئية برقم 847 لسنة 2023 جنح مركز أخميم، والتي حكمت حكمها المتقدم.