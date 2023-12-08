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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما حكم الاقتراض والتقسيط لأداء مناسك العمرة؟.. فيديو

عبدالعزيز النجار،
عبدالعزيز النجار، من علماء الأزهر الشريف

تحدث الشيخ عبدالعزيز النجار، من علماء الأزهر الشريف، عن حكم الاقتراض والتقسيط لأداء مناسك العمرة.


وقال عبدالعزيز النجار، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، يجب أن يتم أداء العمرة بأموال حلال ليس بها أي شبهة.


واستشهد بقول الله عز وجل«وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلً»، ووفقا لذلك فالحج مرة واحدة في العمر، ويأثم الإنسان إذا كان مستطيعا ولم يؤدي الفريضة.


وأضاف :" لكن لو كان المسلم لديه المقدرة على سداد القرض يجوز أداء العمرة لكن يجب استئذان صاحب المال في سداد أموال القرض بعد عودته من العمرة،  مؤكدا أن التقسيط يُكلف الإنسان فوق طاقته.
 

العمرة مناسك العمرة الاقتراض الأزهر الازهر الشريف

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