محافظ الدقهلية يتفقد أعمال البدء في صب الخرسانات المائلة في القطاع الثاني فى مشروع الممشى السياحى

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الجمعه بجولة تفقدية تفقد خلالها أعمال البدء في صب الخرسانات المائلة في القطاع الثاني للتأكد من مطابقته للمواصفات من مشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بالمنصوره بإجمالي طول 1,250 متر ، والذي يتم تنفيذه علي مرحلتين ، المرحلة الأولي تضم قطاع بطول 550 متر ، والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل الي 14 متر يضم طريق بعرض 6 متر ليكون ممشي للدرجات والعاب الأطفال وممشي سياحي علي النيل بالإضافة إلي كورنيش ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية .

جاء ذلك بحضور باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة ، وممثلي الشركه المنفذه للمشروع .

وقال " المحافظ " خالص شكري وتقديري للفريق كامل الوزير وزير النقل علي دعمه الكامل للمحافظة لتنفيذ هذا الممشي السياحي الجديد علي النيل ليكون متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية والذي يقوم بتنفيذه شركة النيل لإنشاء الطرق احدي شركات وزارة النقل ، ووجه أيضاً الشكر والتقدير لوزيرة التخطيط ووزير الري علي دعمهم الكامل لتنفيذ هذا المشروع .

ووجه " مختار " للمقاول المنفذ للمشروع بتكثيف الأعمال وزيادة فرق العمل والعمل علي قدم وساق علي مدار 24 ساعه للانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمه ، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لتذليل أي معوقات والانتهاء من المشروع وفقاً للبرنامج الزمني لدخوله الخدمه لخدمة المواطنين .

وأكد " المحافظ " علي ضرورة مراعاة الشكل الجمالي للممشي والكورنيش بطول القطاع ليكون علي نمط وشكل واحد ، من حيث المظهر من فوق الممشي ومن ناحية النيل .

وأشار " مختار " إلي أن الهدف من مشروع امتداد الممشي السياحي الجديد هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء محافظة الدقهليه ورودها وتوفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات خدمية من محلات ومشروبات وأطعمة.

FB_IMG_1702049050110

FB_IMG_1702049045193

FB_IMG_1702049040494

FB_IMG_1702049047626