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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو الزمالك يهنئون معتمد جمال بعد توقيعه بصفة مؤقتة كمدير فني للفريق

معتمد جمال
معتمد جمال

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال بمعتمد جمال المدير الفني للأبيض قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ملعب النادي استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
يأتي ذلك بعد توقيع معتمد جمال على عقود تدريب الزمالك بصفة مؤقتة مساء أمس الخميس.

ونظم اللاعبون ممراً شرفياً لمعتمد جمال قبل انطلاق مران الزمالك عصر اليوم.

ويلتقي الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة مساء غداً السبت باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر فريق الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.

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