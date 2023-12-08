حماس: لا تحرير للأسرى الصهاينة إلا بوقف إطلاق النار

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، من جديد، أنه لا تحريرَ للأسرى الصهاينةِ إلا بوقفِ إطلاقِ النارِ والتبادل.

جاء ذلك بعد مقتل الجنديِ الصهيوني الأسير لدى كتائبِ القسام ساعر باروخ خلالَ اشتباكٍ مع قوةٍ صهيونيةٍ حاولت التسللَ لإطلاقِ سراحِه.

ونجحت عناصر المقاومة في إفشال محاولة لتحرير الجندي الأسير "ساعر باروخ" أدت إلى مقتله إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الصهاينة بسبب القصف الهمجي لمناطق غزة.

وكشفت كتائب القسام عن تفاصيل العملية الفاشلة، وقالت: القوة الخاصة التي حاولت تحرير جندي أسير في قطاع غزة تسللت بسيارة إسعاف وتسترت خلف المنظمات الإنسانية.

