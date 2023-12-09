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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل يتخلص من حياته بسبب تراكم الديون بالقليوبية

نقل الجثة
نقل الجثة

أقدم عامل فى مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، على التخلص من حياته بشنق نفسه داخل منزله، وذلك بسبب الخلافات الأسرية، وتراكم الديون عليه، تم نقل الجثة لمستشفى كفر شكر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود بلاغاً من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بالتخلص من حياته بشنق نفسه داخل منزله.
وعلى الفور أنتقل الرائد محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، ومعه ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وتبين أن المتوفى يدعى "زكي م ز" 55 سنة عامل بفرن ومقيم المنشية الكبرى، تركمت عليه الديون ونشوب خلافات زوجية مع طليقته بالمحاكم وتحرير قضايا اسرية ضده.
وأكدت التحريات أنه قرر التخلص من حياته، فقام بتجهيز حبل وربطه في سقف غرفت داخل منزله وقام بشنق نفسه ولقى مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثة للمستشفى كفر شكر تحت تصرف النيابة.

القليوبية أمن القليوبية تراكم الديون خلافات زوجية ضباط مباحث المركز مستشفي كفر شكر وزير الداخلية

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