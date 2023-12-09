بركات: تغييرات كولر أمام شباب بلوزداد لم تؤثر في اللقاء

يرى محمد بركات أن تغييرات مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي خلال مواجهة شباب بلوزداد لم تؤثر بشكل إيجابي مع فريقه.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تغييرات مارسيل كولر معظمها لم يؤثر بشكل إيجابي مع الأهلي أمام شباب بلوزداد"

أضاف: "تعادل يانج أفريكانز مع ميدياما الغاني أفاد الأهلي كثيرا"

وتابع: "إجمالا، الأهلي كان قادرا على حصد 9 نقاط من أول ثلاث مباريات في دور المجموعات من دوري الأبطال، ولكن أخشى أن يكون الأهلي صعب الأمور على نفسه في مجموعات دوري الأبطال"

وعلق محمد بركات، على تعادل الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري سلبيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

قال بركات في تصريحاته: "أداء الأهلي في الفترة الأخيرة ليس أفضل شئ، واللياقة البدنية ليست أفضل شئ، ولم نعتاد على رؤية الأهلي لفترة طويلة يعاني من هذه المشاكل"

أضاف: "الأزمة الرئيسية في الأهلي تكمن في إهدار الفرص السهلة، والتي ظهرت بوضوح خلال الشوط الأول من لقاء اليوم ضد شباب بلوزداد"

واختتم: "هناك تسرع ورعونة في التعامل مع الفرص، ولدينا مثالا في انفراد بيرسي تاو، وسوء توفيق أيضا ظهر خلال فرصة حسين الشحات"