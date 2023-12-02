بركات يشيد بقرار استبعاد أكرم توفيق من مباراة الأهلي و يانج أفريكانز

أشاد الإعلامي محمد بركات، بقرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي باستبعاد أكرم توفيق، ظهير الفريق الأحمر من مواجهة يانج أفريكانز المقبلة.



وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " غياب أكرم توفيق عن مباراة الأهلي و يانج أفريكانز طبيعيا خاصة بعد مشاركته في العديد من المباريات خلال الفترة الأخيرة".



وتابع: " أكرم توفيق عائد من إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي وغاب لمدة طويلة، لذلك إراحة كولر له قرار صحيح".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، أسباب استبعاد الثنائي أكرم توفيق وأحمد عبدالقادر، لاعبا الأهلي، من قائمة الفريق لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق يانج أفريكانز بالجولة الثانية من مجموعات دور الأبطال، وذلك في السادسة مساء السبت المقبل.