بركات يرد على كولر: الأهلي قادر على اللعب في أي ملعب

رد محمد بركات على تصريحات مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي والتي أشار من خلالها إلى أن ستاد القاهرة هو الأفضل بالنسبة للأهلي لخوض المباريات عليه.



وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنت النادي الأهلي، قادر على اللعب في أي ملعب ومطالب باللعب على أي ملعب" .



وتابع: "أتفق مع كولر بشأن رفضه لفكرة إطلاق مصطلح انهيار الفريق بعد تراجع النتائج الفترة الأخيرة"



ويرى محمد بركات أن الهجوم على السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يكون أحيانا (غير مُبرر).



وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كولر يرتكب أخطاء نعم يرتكب، ولكن أحيانا يكون الهجوم عليه غير مبرر، الأمور لا تسير بشكل جيد باستمرار"

وأضاف: "كل الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية تعاني قبل البطولة، حتى مانشستر سيتي، وكولر لم يتغير، مازال نفس الشخص الذي قاد الأهلي للنجاحات في الموسم الماضي"

واختتم: "كولر عليه أن يصحح الأخطاء لكني أرفض الهجوم الغير مبرر عليه"

