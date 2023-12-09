عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زيادة معاشات المحامين لـ 4 آلاف جنيه.. استعدادات مكثفة للجمعية العمومية

صدى البلد

تستعد نقابة المحامين لعقد الجمعية العمومية يوم الأربعاء القادم وذلك للتصويت على زيادة المعاشات، وإقرار مدونة السلوك المهني.

وعقد  عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عدة اجتماعات متتالية  مع مديري الإدارات بالنقابة العامة للمحامين، وذلك للوقوف على آخر استعدادات النقابة لعقد الجمعية العمومية للمحامين، والمقرر إجراؤها يوم الأربعاء القادم الموافق 20/12/2023، للتصويت على زيادة المعاش بحد أقصى أربعة آلاف جنيه، وحد أدنى ألفان جنيه، وإقرار مدونة السلوك المهني.


وأكد نقيب المحامين، أن الجمعية العمومية ستكون تحت إشراف قضائي كامل، وعلى النقابات الفرعية تحمل مسئوليتها أمام أعضائها في إتمام الجمعيةالعمومية وتناقش زيادة المعاشات وإقرار مدونة السلوك المهني ويواصل نقيب المحامين متابعة إجراءات وترتيبات عقد الجمعية العمومية 


وأوضح النقيب  أن زيادة المعاش مطلب لكل المحامين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وكذلك مدونة السلوك المهني، المنصوص عليها في قانون المحاماة وفقًا لأخر تعديل عام 2019.


وطالب نقيب المحامين، من مديري الإدارات، الاستعداد للجمعية العمومية لضمان نجاحها، مشددًا على أنه يجب تحديد الأماكن وتوزيع اللجان، وتنظيمها بشكل دقيق، واستغلال جميع الأماكن الموجودة بالنقابة العامة، سواء في المبنى القديم أو الجديد.


ووجه  عبدالحليم علام، لجميع المشاركين فى الاجتماع بضرورة أن يتم كتابة أسماء المحافظات على اللجان، ومراعاة التوزيع الجغرافي لكل محافظة.


وتعقد الجمعية العمومية للمحامين يوم الأربعاء القادم الموافق 20/12/2023، بمقر النقابة العامة برمسيس، تحت إشراف قضائي كامل من هيئة قضايا الدولة، ووضعت النقابة العامة للمحامين الاستعدادات والترتيبات اللازمة لعقد الجمعية العمومية .

جدول أعمال الجمعية العمومية للمحامين

 

 يتضمن  جدول الأعمال، الجمعية العمومية للمحامين  :

أولًا: مراجعة مدونة السلوك المهني لغويًا.

ثانيًا: عرض مدونة السلوك المهني على الجمعية العمومية يوم 20/12/2023 للموافقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وموقع النقابة الإلكتروني.

ثالثًا: مراجعة الترتيبات النهائية لعقد الجمعية العمومية.

رابعًا: الموافقة على الإشراف القضائي للجمعية العمومية.

الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية للمحامين ستنعقد يوم 20 ديسمبر الجاري، للتصويت على زيادة المعاش بحد أقصى أربعة آلاف جنيه، وحد أدني ألفان جنيه، وإقرار مدونة السلوك المهني.

المحامين الجمعية العمومية زياده المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من غطاء سحابي يغطي البلاد

وفاة ملحن شهير تعاون مع عمرو دياب وتامر عاشور

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

تغريم لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام شباب بلوزداد..ابراهيم سعيد يفجر مفاجأة

بعد التعادل مع شباب بلوزداد| حسام حسن: في حاجة غلط بـ الأهلي

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

مبادرة "سلامتك تهمنا " تصل 5 مدارس في بورسعيد

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

​​​​​حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 20 أكتوبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

تضم 10 آلاف نازح.. الاحتلال يحاصر مدرسة خليفة

بيان عاجل من حركة حماس تعليقا على فشل مشروع وقف إطلاق النار

العدوان على غزة.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق مدينة رفح

زيادة معاشات المحامين لـ 4 آلاف جنيه.. استعدادات مكثفة للجمعية العمومية

حماس تحبط محاولة إسرائيلية لتحرير جندي أسير.. التفاصيل كاملة

في ذكراه.. صور نادرة لـ كرم مطاوع مع زوجته الأولى وأولاده


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. سعر فستان يسرا في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل| شاهد

بفستان جريء.. شمس الكويتية تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

نشرة المرأة والصحة| أطعمة تزيد أعراض حساسية الصدر.. 5 مشروبات تقوي مناعتك

الطقس متقلب| ظاهرة جوية جدية تضرب البلاد.. وأمطار رعدية بتلك المناطق

فيديو

وجه مخيف وقدم واحدة.. سيدة تثير الذعر في منطقة الشيخ زايد| فيديوجراف

قاضي الأنسانية يثير الجدل بمقطع فيديو.. لن تتوقع ماذا طلب من متابعيه

تنفطرله القلوب.. طفل يبكي بحرقة بعد قصف الاحتلال لمنزله| شاهد

مقطع فيديو لتدافع وتشابك الناس بالأيدي في تونس بمتجر يثير الجدل|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ