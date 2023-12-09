زيادة معاشات المحامين لـ 4 آلاف جنيه.. استعدادات مكثفة للجمعية العمومية

تستعد نقابة المحامين لعقد الجمعية العمومية يوم الأربعاء القادم وذلك للتصويت على زيادة المعاشات، وإقرار مدونة السلوك المهني.

وعقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عدة اجتماعات متتالية مع مديري الإدارات بالنقابة العامة للمحامين، وذلك للوقوف على آخر استعدادات النقابة لعقد الجمعية العمومية للمحامين، والمقرر إجراؤها يوم الأربعاء القادم الموافق 20/12/2023، للتصويت على زيادة المعاش بحد أقصى أربعة آلاف جنيه، وحد أدنى ألفان جنيه، وإقرار مدونة السلوك المهني.



وأكد نقيب المحامين، أن الجمعية العمومية ستكون تحت إشراف قضائي كامل، وعلى النقابات الفرعية تحمل مسئوليتها أمام أعضائها في إتمام الجمعيةالعمومية وتناقش زيادة المعاشات وإقرار مدونة السلوك المهني ويواصل نقيب المحامين متابعة إجراءات وترتيبات عقد الجمعية العمومية



وأوضح النقيب أن زيادة المعاش مطلب لكل المحامين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وكذلك مدونة السلوك المهني، المنصوص عليها في قانون المحاماة وفقًا لأخر تعديل عام 2019.



وطالب نقيب المحامين، من مديري الإدارات، الاستعداد للجمعية العمومية لضمان نجاحها، مشددًا على أنه يجب تحديد الأماكن وتوزيع اللجان، وتنظيمها بشكل دقيق، واستغلال جميع الأماكن الموجودة بالنقابة العامة، سواء في المبنى القديم أو الجديد.



ووجه عبدالحليم علام، لجميع المشاركين فى الاجتماع بضرورة أن يتم كتابة أسماء المحافظات على اللجان، ومراعاة التوزيع الجغرافي لكل محافظة.



وتعقد الجمعية العمومية للمحامين يوم الأربعاء القادم الموافق 20/12/2023، بمقر النقابة العامة برمسيس، تحت إشراف قضائي كامل من هيئة قضايا الدولة، ووضعت النقابة العامة للمحامين الاستعدادات والترتيبات اللازمة لعقد الجمعية العمومية .

جدول أعمال الجمعية العمومية للمحامين

يتضمن جدول الأعمال، الجمعية العمومية للمحامين :

أولًا: مراجعة مدونة السلوك المهني لغويًا.

ثانيًا: عرض مدونة السلوك المهني على الجمعية العمومية يوم 20/12/2023 للموافقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وموقع النقابة الإلكتروني.

ثالثًا: مراجعة الترتيبات النهائية لعقد الجمعية العمومية.

رابعًا: الموافقة على الإشراف القضائي للجمعية العمومية.

الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية للمحامين ستنعقد يوم 20 ديسمبر الجاري، للتصويت على زيادة المعاش بحد أقصى أربعة آلاف جنيه، وحد أدني ألفان جنيه، وإقرار مدونة السلوك المهني.