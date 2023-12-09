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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل: إذا لم يتحرك حزب الله من الحدود فسنتحرك عسكريًا

أرشيفية
أرشيفية

قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، مساء اليوم السبت، إنه إذا لم يتحرك حزب الله من الحدود مع إسرائيل "فسنتحرك عسكريا".

وأضاف بحسب صحيفة "معاريف" العبرية: لقد تأخرنا 17 عاما في التعامل مع مشكلة حماس لأننا تجنبنا دفع الثمن الذي ندفعه الآن".

وفي وقت سابق، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يشن ضربات إضافية على الأراضي اللبنانية، ويكثف جهوده للتعامل مع أهداف حزب الله.

وتأتي إجراءات إسرائيل ردا على عمليات إطلاق نار من لبنان باتجاه مناطق متعددة في شمال إسرائيل.

بحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن عمليات الإطلاق من لبنان لم تسفر عن أي إصابات في الجانب الإسرائيلي. رداً على هذه الأحداث التي وقعت على مدار اليوم، نفذت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي غارة على مركز قيادة عملياتي لحزب الله يقع في لبنان.

وجاء في تحديث الجيش الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي: "قبل فترة قصيرة، تم تحديد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه عدة مناطق في شمال إسرائيل، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

تابع البيان: "علاوة على ذلك، منذ فترة قصيرة، ردا على عمليات الإطلاق من لبنان طوال اليوم، قصفت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مركز قيادة عملياتي لحزب الله في لبنان".

تساحي هنجبي رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حزب الله إسرائيل حماس الأراضي اللبنانية

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إسرائيل: إذا لم يتحرك حزب الله من الحدود فسنتحرك عسكريًا


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