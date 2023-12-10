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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تحسم موعد بدء الدراسة في مدرسة العباقرة الجديدة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء الدراسة في مدرسة العباقرة الجديدة، حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر بدء الدراسة في مدرسة العباقرة الجديدة في النصف الثانى من العام الدراسى الحالى 2023 / 2024 .

وقد تم إنشاء مدرسة العباقرة فى القاهرة الجديدة، حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنشاء مدرسة العباقرة لتضم الطلاب الأوائل بالصف الأول بمدارس STEM على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجراءات ضم هؤلاء أوائل مدارس  بعد إجراء اختبارات قدرات لهم، موضحًا أن هذه المدرسة سيتم ربطها من خلال توأمة بجامعات مصرية وجامعات أجنبية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مدرسة العباقرة ، تتميز بتقديم حزمة امتيازات للطلاب عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلًا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم، وتعزيز مواهبهم وقدراتهم.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على حرص الدولة المصرية على الاستثمار في الموهوبين والنابغين لإعداد جيل قادر على الابتكار، والتطوير، والبحث العلمى، والمشاركة فى تطوير المجتمع، تنفيذًا للرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة لعام 2030 والتى يعتبر التعليم أحد أهم ركائزها.

واهتمت الدولة المصرية في السنوات الماضية ، بالنموذج المصري لنظام تعليم STEM، وهو التعليم القائم على دعم مهارات التفكير العليا والبحث العلمى خاصة فى مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.

وكانت قد قامت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  بتنفيذ مشروع "الكفاءات المتقدمة للمعلمين لتحسين التعليم المهني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية" (ACTIVE- ATS) .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

و يهدف مشروع "الكفاءات المتقدمة للمعلمين لتحسين التعليم المهني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية" (ACTIVE- ATS) ، إلى تطوير مهارات وقدرات المعلمين في مجالات التعليم الفني والتكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال.

ويتم تنفيذ مشروع "الكفاءات المتقدمة للمعلمين لتحسين التعليم المهني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية" (ACTIVE- ATS) بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجامعة حلوان وجامعة هاماك بفنلندا.

وخلال مشروع "الكفاءات المتقدمة للمعلمين لتحسين التعليم المهني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية" (ACTIVE- ATS) ، يتم تدريب معلمًي ومشرفًي مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أحدث المناهج والطرق والأدوات لنشر وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال التعليم المهني والتكنولوجي.

وعلى جانب آخر .. كانت قد أعلنت الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني عن انطلاق المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية world Skills Egypt لجميع طلاب التعليم الفني على مستوى جمهورية مصر العربية للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ، وذلك لتشجيع الطلاب على تنمية مهاراتهم الفنية والعملية وتعزيز قدراتهم.

وخلال المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية world Skills Egypt ، يتنافس الطلاب في (١٥) مهارة موضحة بالإعلان ويتم تسجيل بيانات الطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة من خلال الرابط الموضح بالإعلان

https://forms.gle/LsQZNQy5qce6n6Kn8

وقالت وزارة التربية والتعليم للطلاب : لو كنت متميزا ولديك من المهارات التي تحتاج لتنميتها قم بالدخول على الرابط واشترك في المسابقة الوطنية الثانية للمهارات world Skills Egypt

وسيتم تأهيل الطلاب الأوائل الفائزين في المسابقة للسفر العام القادم لدولة فرنسا للاشتراك بالمسابقة العالمية ، وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن شروط المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية world Skills Egypt تتمثل في :

  • ألّا يزيد عمر الطالب عن 23 عامًا عند قيام المسابقة.
  • أن يكون طلابًا في المجالات المطلوبة.
  • إظهار القدرات التقنية على المستويين الفردي والجماعي لتنفيذ المهام المحددة التي يدرسها و/أو يقوم بها في أماكن عمله.
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم العباقرة مدرسة العباقرة

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