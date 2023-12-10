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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قامات ورموز الفكر والسياسة يدعون المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية عبر صالون "في المساء مع قصواء"

صالون في المساء مع
صالون في المساء مع قصواء

استضافت الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء على فضائية cbc،  مساء السبت، مجموعة من رموز وقامات الفكر والسياسة في مصر، في ضوء الانتخابات الرئاسية 2024 وتطورات الأوضاع في غزة، في صالون شامل.

ضم الصالون كلا من الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، والدكتور محمد سلماوي  الكاتب والمفكر الكبير، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية،  والنائب سامح عاشور  نقيب المحامين الأسبق، محمد جبران  رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، حسن المستكاوي، الكاتب الصحفي والناقد الرياضي، وعبر تقنية اللايف الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي الكبير.

وقال د. عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية إن الشعب المصري يتفاعل مع الأحداث والفعاليات بشكل "ملفت" ويليق بقيمة الدولة المصرية، مضيفا : نعيش لحظات تاريخية كاشفة عن أصالة الشعب.. وندعو المجتمع كله أن يكون فاعلا وإيجابيا في المشاركة بالانتخابات الرئاسية.
واضاف د. عبد الهادي القصبي، أن قرار الدولة المصرية بتحديث الجيش كان صحيحًا والأحداث أثبتت ذلك

فيما قال د. محمد سلماوي، إن الانتخابات الرئاسية والأحداث في غزة ملف واحد.. وموقف مصر من رفض التهجير يؤجج المناخ السياسي ويدفعنا دفعا إلى صناديق الانتخابات .

وأضاف  سلماوي، أن  الحوار الوطني كان مسار ديمقراطي شهد مشاركة جميع الرؤى والأفكار.. وأمامنا فرصة كبيرة لإثبات الرقي والتحضر لشعبنا ، مشيراً إلى  الشعب المصري "عريق" ومرت عليه تجارب كثيرة ويتوحد في لحظات الخطر .

وشدد على أن العالم أدرك أن إسرائيل لا تحارب حماس بل الشعب الفلسطيني بأكمله للاستيلاء على أراضيه.

وقال النائب سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، إن الانتخابات الرئاسية 2024 لها "وجهان" الأول استحقاق دستوري والآخر شعبي يرتبط بتقدير المصريين لدور القوات المسلحة ووقفتها في سيناء.

واضاف أن الحوار الوطني مهم جدا ويجب أن يستمر ويتحول إلى حالة دائمة.. والحالة الحزبية في حاجة إلى تعديل

كما أوضح الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن  الانتخابات الرئاسية تحتاج إلى مشاركة قوية وإيجابية من جموع المصريين دعما للدولة المصرية، مؤكدا أن مصر دولة إبداعية.. ورسالة الفن دائما ما تكون قوية دعما لجهود الوعي

فيما قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن عمال مصر "بخير" وسيكونون  على قدر المسئولية  في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن"اتحاد عمال مصر" دائما صاحب مواقف قوية في دعم الدولة المصرية..ولدينا 27 نقابة عامة تمثل جميع الفئات العمالية .

وقال حسن المستكاوي، إن الشعب المصري "حاضر" في كل المخاطر التي تحيط بالوطن، لافتاً إلى أن  المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 رسالة لإسرائيل والعالم  بأن الشعب يقف بقوة خلف الدولة المصرية 
وفي مداخلة له عبر اللايف قال الدكتور علي الدين هلال المفكر السياسي،  إن التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 حق دستوري قانوني وواجب وطني وأحد مراحل النضج والتطور الديمقراطي في مصر، مؤكدا أن  الإدارة السياسية للانتخابات الرئاسية 2024 ناجحة وراقية.. والانتخابات تاتي في لحظة فارقة وتهديد مباشر لأمن وسلامة الحدود المصرية 

وشدد الدكتور علي الدين هلال، على أن إسرائيل انتهكت معاهدة السلام مع مصر في ضوء محاولتها خرق أمن وسلامة الحدود.

وفي مداخلة هاتفية قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق من حقوق الإنسان.. والجمهورية الجديدة تقوم على سيادة القانون، مضيفة: أقول للمصريين إن ذهابك للمشاركة في الانتخابات الرئاسية تأكيد لوجودك ودورك كمواطن
واكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن  العرب والعالم أجمع في لحظة خطر بسبب الانتهاك الإسرائيلي السافر لحقوق الإنسان، مؤكدة أن الموقف المصري في القضية الفلسطينية"مشرف".. والمصريين على قلب رجل واحد خلف الدولة المصرية.

كما قالت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب : علينا الوقوف صفًا واحدًا لحماية الوطن.. والانتخابات حق وواجب وعلى المواطن التمسك بهما ، مؤكدة أن المرأة "نصف المجتمع" وعليها تأدية دورها والذهاب إلى لجان الانتخابات للتصويت.

قصواء الخلالي الانتخابات الرئاسية 2024 غزة عبد الهادى القصبى محمد سلماوى اشرف زكي سامح عاشور حسن المستكاوي علي الدين هلال

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