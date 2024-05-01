الزمالك يخاطب الكاف بسبب حكم نهائي الكونفدرالية

كشف الإعلامى محمد الليثى استقرار مسئولي نادي الزمالك على إرسال خطاب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب حكم نهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب النهائي.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا "علمنا أن إدارة الزمالك ستطلب في خطابها للكاف بوجود حكم صف أول في الكاف إلى جانب ضمان عدم وجود أي ضغوطات عليه من جانب الاتحاد المغربي كما سيطلب مسئولو الزمالك بوجود حكام صف أول في الفار ووجود رقابة صارمة من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم ".