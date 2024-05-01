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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تموينية مفاجئة على أسواق ببا ببني سويف

صدى البلد

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أشرف "اليوم" اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، على حملة تموينية مفاجئة بدائرة مركز ومدينة ببا،  ضمن خطة المحافظة في مجال  الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، حيث قامت الأجهزة المعنية بمراجعة الإعلان عن الأسعار، وتدقيق صلاحية وجودة السلع المعروضة، والأوزان، في المحال التجارية والمخابز ومحلات الجزارة، ومحلات قطع الغيار، وغيرها، بالإضافة إلى الرصد المستمر لحالات التلاعب في الأسعار والممارسات التجارية غير القانونية.


وأسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر لمخالفات تموينية تنوعت بين: عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، وعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، وأخرى غير معلوم مصدرها وبدون فواتير، وممارسات تجارية مخالفة، وخبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وتم التحفظ على المضبوطات، لحين الانتهاء من التحقيقات اللازمة، واتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن.          

كما أشرف السكرتير العام المساعد،على المرور الميداني الذي نفذته مجموعة العمل المُصغرة، والتي شكلها المحافظ لتختص بمراجعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال منظومة عمل ميدانية ومكتبية تقوم برصد ذلك بشكل يومي، وذلك في إطار تفعيل توجيهات رئاسة مجلس الوزراء وطبقا للكتاب الدوري رقم 62 لسنة 2024 الصادر من وزارة التنمية المحلية.

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حيث تم المرور على عدد من المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية "بجانب المخابز ومحلات الوجبات الشعبية" بمدينة ببا، للاطمئنان على توافر السلع وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، وكذا متابعة الإعلان عن أسعار السلع، ، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تم متابعة و الاطمئنان على توافر السلع السبع الأساسية ، التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء ، وذلك من حيث مدى توافرها والكفاية منها باليوم، ومتوسط سعرها في المنافذ الحكومية، ومتوسط السعر الحر في المحلات والسوبر ماركت.

رافق السكرتير العام المساعد، كل من  مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية والتعاون ومشرف المعارض والأسواق ،  أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، ومسؤولي الوحدة المحلية وفرع جهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والطب البيطري ، وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وزارة التنمية المحلي وزارة الت وزارة التنمية المحلية

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