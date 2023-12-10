زحام شديد أمام لجان السيدة زينب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.. صور

توافد المئات من المواطنين علي لجنة الجمعية الخيرية الإسلامية بحي السيدة زينب، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وحمل المشاركون في العملية الانتخابية أعلام مصر، كما كانوا يريدون الأغاني الوطنية التي تذيعها منصات إذاعية أمام اللجان.

وشهدت اللجان الانتخابية حالة من التأمين الأمني العالي، علاوة علي تجهيز مظلات وكراسي لكبار السن.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

زحام أمام لجان السيدة زينب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

زحام أمام لجان السيدة زينب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

زحام أمام لجان السيدة زينب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

زحام أمام لجان السيدة زينب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

زحام أمام لجان السيدة زينب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

زحام أمام لجان السيدة زينب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية