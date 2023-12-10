قيادات التعليم يشاركون في الانتخابات الرئاسية.. رضا حجازي يوجه بتوعية الطلاب والمعلمين بأهمية المشاركة الإيجابية.. وأيمن عاشور يمنح نصف يوم للعاملين بوزارته للتصويت

قيادات التعليم تشارك في الانتخابات الرئاسية 2024

رضا حجازي:

الانتخابات الرئاسية أهم وأسمى الاستحقاقات الدستورية

لدينا حرص كبير على توعية الطلاب والمعلمين بمفاهيم الولاء والانتماء

حرص اليوم قيادات التعليم في مصر على الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ، مع انطلاق الساعات الأولى من فتح اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين ، ليكونوا بذلك قدوة للمصريين .

حيث أدلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الادلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، في اللجنة الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، والتي شهدت اصطفافا لطوابير الناخبين منذ بداية موعد التصويت صباح اليوم.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الانتخابات الرئاسية تعد من أهم وأسمى الاستحقاقات الدستورية .

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الوزارة كان لديها حرص كبير على توعية الطلاب والمعلمين بمفاهيم الولاء والانتماء واهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها واجب وطني حيث أطلقت برنامجا تدريبيا حول "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب" والذي تم تنفيذه على مستوى الجمهورية لمدة ٣ أيام.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة لكل مواطن مصري وكل مواطنة مصرية وللمعلمين والمعلمات ولكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم بأداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وزير التعليم العالي يمنح العاملين بالوزارة نصف يوم لتمكينهم من التصويت في الانتخابات

ومن جانبه .. أدلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم والتي تستمر ثلاثة أيام، وذلك بمقر لجنة "مدرسة سيزا نبراوي" بالقاهرة الجديدة .

وحث الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال إدلائه بصوته، جميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب على الإدلاء بأصواتهم.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي السادة رؤساء الجامعات ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية وعمداء المعاهد العليا التابعة للوزارة بتيسير إدلاء مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

كما وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمنح العاملين بالوزارة "نصف يوم" لتمكينهم من التصويت في الانتخابات، بالإضافة إلى تقديم الوزارة كافة التيسيرات التي من شأنها تمكين الناخبين المُغتربين من التصويت في الانتخابات الرئاسية .

وكان المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري في شهر نوفمبر الماضي، قد وجه المجتمع الأكاديمي إلى ضرورة المشاركة الفعالة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

هذا، وقد نظمت الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية حملات وندوات توعية بأهمية مشاركة المجتمع الأكاديمي بالتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة كاستحقاق دستوري أصيل وواجب وطني.

رئييس جامعة القاهرة : المشاركة في الاستحقاقات الدستورية فرض عين على الجميع

ومن رؤساء الجامعات .. أدلى الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمركز شباب الشيخ زايد بالجيزة.

وأكد الخشت أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية فرض عين على الجميع حفاظا على مصر من المخاطر التي تهدد وجودها وتهدد حياة المصريين.

وصرح الخشت، عقب الإدلاء بصوته، أنه حرص على الانتخاب باليوم الأول لأنه واجب وطني، قائلًا: “أعطيت صوتي لمن خرج من وسط الناس ليعبر عنهم والأقدر على صيانة الأمن القومي المصري لأنه الأولوية التي تعلو جميع الأولويات.. إن أمن الشعب المصري وأمن الشارع المصري مطلب المطالب، والحفاظ على الأراضي والحدود المصرية عرض وشرف مقدم على أي شيء”.

وأضاف أنه أعطى صوته لمن لديه القدرة على مواجهة التحديات العالمية، والأقدر على جعل مصر معادلة صعبة في المعادلات الدولية.

ودعا الدكتور محمد الخشت، أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، إلى المشاركة الحرة الفعالة في الانتخابات الرئاسية لأن مصر هي الأهم؛ والانتخابات تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.

كما دعا جموع الشعب المصري إلى المشاركة في التصويت الحر انطلاقا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الحرية التامة، ودون أي إجبار.

رئيس جامعة أسيوط يناشد كافة أعضاء المجتمع الجامعي للإدلاء بصوتهم

وأدلى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك بمقر لجنته الانتخابية رقم (١٤)، بمدرسة النصر الابتدائية المشتركة بأسيوط.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، عقب إدلائه بصوته، أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تعد واجباً وطنياً، وقومياً، لابد من تأديته، من أجل إعلاء مصلحة الوطن، ودعم ركائز الديموقراطية الحقيقية، علي نحوٍ يرسخ مبادئ تأسيس الدولة الوطنية، ويحقق أهداف رؤية مصر ۲۰۳۰.

وناشد الدكتور المنشاوي؛ كافة أعضاء المجتمع الجامعي؛ للإدلاء بصوتهم، وذلك بالتناوب خلال أيام الانتخابات الرئاسية، وتقسيم العاملين الدائمين، والمؤقتين، والعاملين بالأجر اليومي بالإدارة العامة، ومواقع الجامعة المختلفة؛ إلى ثلاث دفعات على مدار ثلاثة أيام الانتخابات الرئاسية، والتي تبدأ من 10 /12/ 2023 وحتى 12/12/ 2023م، بما لا يؤثر على دولاب العمل بالجامعة، وسير العملية التعليمية، وأعمال الامتحانات؛ وذلك لمساعدة العاملين بالجامعة؛ على قيامهم بواجبهم الوطني؛ بالمشاركة في عملية الانتخابات، والإدلاء بأصواتهم.

وفي سياق متصل، توجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ إلى مقر اللجنة الانتخابية للطلاب الوافدين (المغتربين من خارج محافظة أسيوط)؛ بنادي جامعة أسيوط، بميدان مسجد عمر مكرم؛ للاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية، وأداء الطلاب المغتربين؛ لحقهم الدستوري بسهولة، ويسر.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين



وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة



ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية