نقيب البيطريين يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية.. ويدعو للمشاركة بكثافة

أدلى الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، ظهر اليوم الأحد، مؤكدا أن المشاركة بالتصويت واجب وطني فرض على كل مصري، لدعم استقرار البلاد، والمشاركة في رسم مستقبله.

وأوضح سليم، أن أنظار دول العالم تتجه إلى مصر اليوم، تترقب ما سيفعله المصريون، داعيا جميع المواطنين للنزول والتصويت بكثافة، لإرسال رسالة للعالم أجمع بشأن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، فضلا عن التأكيد على وعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات، ولمساندة بلادهم خلال تلك الفترة المهمة من تاريخ البلاد، فضلا عن تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال الإنجازات التي حققها في مختلف قطاعات الدولة على مدار العشرة سنوات الماضية.