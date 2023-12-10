النائب مجاهد نصار يدلي بصوته في شبرا الخيمة ويحث المواطنين على صنع المستقبل والانحياز للوطن

أدلى النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بصوته في انتخابات الرئاسة 2024 بشبرا الخيمة.

أهم الواجبات الوطنية

وأكد النائب مجاهد نصار، عقب الإدلاء بصوته، أن التصويت في الانتخابات أحد أهم الواجبات الوطنية في ظل ما يحيط بمصرنا الحبيبة من ظروف سياسية وإقليمية شديدة التعقيد ، موضحاً أن الواجب الوطني الأول أن يسارع كل مصري غيور على بلده بالمشاركة الإيجابية الفعالة بالتوجه إلى المقار الانتخابية للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية والحرص على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الوطني.

و أوضح النائب مجاهد نصار أن جميع اللجان الانتخابية الرئاسية بشبرا الخيمة شهدت حضوراً حاشداً منذ الدقائق الأولى من بدء عمليات التصويت مما يؤكد أن الشعب المصري لديه من الحس الوطني ما جعله يوجه رسالة للعالم بعزم وتصميم المصريين على المشاركة الفعالة في الاستحقاقات الدستورية

غرفة عمليات مركزية

كما التقى النائب مجاهد نصار بعدد من أعضاء اللجان الانتخابية وتطرق إلى التسهيلات الموضوعة لكبار السن وذوي الإعاقة لتسهيل مهمة إدلائهم بأصواتهم الانتخابية.

وفي سياق متصل، عقد النائب مجاهد نصار غرفة عمليات مركزية بمكتب النائب بميت نما تحت إشراف المحاسب عبد الحكيم القاضي والمحاسب علاء الدين النادي، مديري مكتب النائب مجاهد نصار تضم العشرات من الشباب لمتابعة العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات والتدخل لحلها لضمان راحة الناخبين.

1cb764c9-143d-4235-b873-3b6efc4271c8

1d4e2de3-790c-487b-958e-a9ed790fef1f

5ad0db7b-c662-480c-8f23-2f5d41dadf7c

6cbf3305-0a66-447f-93ed-4aec38416f64

9b37baa0-acd8-4969-90d4-62d8fc1e6bad

70f66637-4e28-41f3-a4cc-91168506fce6