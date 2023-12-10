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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب مجاهد نصار يدلي بصوته في شبرا الخيمة ويحث المواطنين على صنع المستقبل والانحياز للوطن

مجاهد نصر
مجاهد نصر

أدلى النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب،  بصوته في انتخابات الرئاسة 2024  بشبرا الخيمة.

 

أهم الواجبات الوطنية 

 

وأكد النائب مجاهد نصار، عقب الإدلاء بصوته، أن التصويت في الانتخابات أحد أهم الواجبات الوطنية في ظل ما يحيط بمصرنا الحبيبة من ظروف سياسية وإقليمية شديدة التعقيد ، موضحاً أن الواجب الوطني الأول أن يسارع كل مصري غيور على بلده بالمشاركة الإيجابية الفعالة بالتوجه إلى المقار الانتخابية للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية والحرص على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الوطني.

النائب مجاهد نصار يتابع العملية الانتخابية بشبرا الخيمة

النائب مجاهد نصار يكرم الأطفال من حفظة القرآن الكريم في ميت نما

و أوضح النائب مجاهد نصار أن جميع اللجان الانتخابية الرئاسية بشبرا الخيمة شهدت حضوراً حاشداً منذ الدقائق الأولى من بدء عمليات التصويت مما يؤكد أن الشعب المصري لديه من الحس الوطني ما جعله يوجه رسالة للعالم بعزم وتصميم المصريين على المشاركة الفعالة في الاستحقاقات الدستورية

غرفة عمليات مركزية

كما التقى النائب مجاهد نصار بعدد من أعضاء اللجان الانتخابية وتطرق إلى التسهيلات الموضوعة لكبار السن وذوي الإعاقة لتسهيل مهمة إدلائهم بأصواتهم الانتخابية.

وفي سياق متصل، عقد النائب مجاهد نصار غرفة عمليات مركزية بمكتب النائب بميت نما تحت إشراف المحاسب عبد الحكيم القاضي والمحاسب علاء الدين النادي، مديري مكتب النائب مجاهد نصار تضم العشرات من الشباب لمتابعة العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات والتدخل لحلها لضمان راحة الناخبين.

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مجاهد نصار لجنة الصناعة بمجلس النواب انتخابات الرئاسة 2024 شبرا الخيمة

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