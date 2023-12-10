عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب الجيل: نسبة الإقبال على لجان الوافدين بالانتخابات هي الأعلى

ناجي شهابي
ناجي شهابي

وجه ناجي شهابي، رئيس حزب الجيل، التحية للهيئة الوطنية للانتخابات لحرصها على الإعلان عن لجان الوافدين منذ بداية الانتخابات الرئاسية، منوها بأن الهيئة أعلنت مبكرا عن اللجان للوافدين والمغتربين وأماكنها في كل محافظة، نظرا لحرص المغترب على الإدلاء بصوته مثل حرص المصري في الخارج. 

ناجي شهابي يتحدث عن الانتخابات الرئاسية 

وأضاف شهابي، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل في تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية عبر قناة "الحياة"، أن الإقبال الكثيف من المواطنين على لجان الانتخابات بسبب اهتمامهم بالانتخابات والدولة المصرية، وأعلى نسبة إقبال تأتي من خلال لجان الوافدين، حيث يرغب الوافد دائما في تأدية واجبه الوطني. 

واستكمل، أن الكثافة في لجان المغتربين تنعكس على اللجان الأخرى، والجميع يرغب في المشاركة، "النهاردة إحنا بنعيش عرس ديمقراطي غير مسبوق برهن به الشعب المصري على وطنيته وحبه لبلده، وعلى قبوله التحدي، وعلى الكثافة القوية من المواطنين على لجان الانتخابات". 

وواصل أن الشعب المصري أرسل رسالة مهمة للدول واللجان المعادية لمصر أن الشعب يقف بجانب دولته والقيادة السياسية، وأنه في وقت المحن والتحديات هو شعب وطني من الطراز الأول. 

رئيس حزب الجيل الانتخابات الرئاسية لبني عسل قناة الحياة لجان الوافدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين في غزة

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الهيئة الوطنية: إقبال تاريخي وغير مسبوق على الانتخابات الرئاسية 2024

موضوعات متعلقة

شاهد.. الشباب يتصدر المشهد في التصويت بالانتخابات الرئاسية بالدقهلية

رئيس شيوخ القبائل العربية: السيسي أنهى عزلة سيناء وضخ 660 مليار جنيه لتنميتها

نائب التنسيقية: الشعب المصري دائما يقف بجانب دولته في الظروف الصعبة

ناقد رياضي: طارق حامد قد يتراجع عن الاعتزال الدولي في حالة واحدة

استشاري طب نفسي: يجب تربية الأطفال على أهمية الانتخابات والمشاركة فيها

برلماني: نركز على توعية الشباب والمرأة بالانتخابات الرئاسية

خبير في الشأن الروسي: بوتين سيترشح للرئاسة مستقلا ولكن سيدعمه الحزب الحاكم

مسؤولة بـ "القومي للمرأة": وصلنا لـ 7 ملايين سيدة لتوعيتها بالانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

مدبولي: نعمل على زيادة مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة في التخفيف من الوقود الأحفوري

انتخابات الرئاسة 2024| الهيئة الوطنية: شكرا للمصريين على وعيهم وروحهم الوطنية

بعلم مصر.. شابة من ذوي الهمم تحرص على المشاركة بانتخابات الرئاسة بالشرقية

الخطيب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر النادي الأهلي

كتائب القسام تعلن استهداف 4 دبابات إسرائيلية من طراز ميركافا في غزة

أبو عبيدة: لن يتم إطلاق سراح الرهائن دون مبادلتهم بأسرى فلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبيلة عبيد وأشرف زكي وإدوارد.. فنانون بالحبر الفسفوري أول أيام الانتخابات الرئاسية

إقبال غير مسبوق من سكان مدينة 15 مايو على لجان الانتخابات الرئاسية

هدى نجيب محفوظ في حوارها لـ«صدى البلد»: كتابي عن والدي تعرض للسرقة.. ورفضت عرضا بمليون دولار لنشر مؤلفاته خارج مصر

بالأسود الكاجوال.. هنا الزاهد تستعرض جمالها برفقة والدتها.. شاهد

فيديو

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تراجع طفيف .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ