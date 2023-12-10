رئيس حزب الجيل: نسبة الإقبال على لجان الوافدين بالانتخابات هي الأعلى

وجه ناجي شهابي، رئيس حزب الجيل، التحية للهيئة الوطنية للانتخابات لحرصها على الإعلان عن لجان الوافدين منذ بداية الانتخابات الرئاسية، منوها بأن الهيئة أعلنت مبكرا عن اللجان للوافدين والمغتربين وأماكنها في كل محافظة، نظرا لحرص المغترب على الإدلاء بصوته مثل حرص المصري في الخارج.

ناجي شهابي يتحدث عن الانتخابات الرئاسية

وأضاف شهابي، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل في تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية عبر قناة "الحياة"، أن الإقبال الكثيف من المواطنين على لجان الانتخابات بسبب اهتمامهم بالانتخابات والدولة المصرية، وأعلى نسبة إقبال تأتي من خلال لجان الوافدين، حيث يرغب الوافد دائما في تأدية واجبه الوطني.

واستكمل، أن الكثافة في لجان المغتربين تنعكس على اللجان الأخرى، والجميع يرغب في المشاركة، "النهاردة إحنا بنعيش عرس ديمقراطي غير مسبوق برهن به الشعب المصري على وطنيته وحبه لبلده، وعلى قبوله التحدي، وعلى الكثافة القوية من المواطنين على لجان الانتخابات".

وواصل أن الشعب المصري أرسل رسالة مهمة للدول واللجان المعادية لمصر أن الشعب يقف بجانب دولته والقيادة السياسية، وأنه في وقت المحن والتحديات هو شعب وطني من الطراز الأول.