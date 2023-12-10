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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من التجمع إلى العاصمة الإدارية

مستقبل وطن ينظم أطول مسيرة لدعم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

احتشد آلاف المواطنين فى مسيرة انتخابية هى الأكبر من نوعها فى تاريخ العملية الانتخابية فى مصر، حيث انطلقت من مقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن فى التجمع الخامس ومنه إلى العاصمة الإدارية الجديدة وسط حفاوة كبيرة من المواطنين فى مشهد يعبر عن الزخم الكبير المصاحب للانتخابات الرئاسية 2024.

قاد المسيرة النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، وبحضور المهندس محمود طاهر الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التطوير العقاري ، وبمشاركة عدد ضخم من المواطنين وأبناء حزب مستقبل وطن، رافعين أعلام مصر تعبيرا عن فرحتهم بالمشهد الانتخابى واستكمال الاستحقاقات الدستورية.

وردد المشاركون فى المسيرة هتافات :"تحيا مصر"، ورفعوا شعارات تدعو إلى المشاركة والاقبال على التصويت باعتباره واجب وطني على كل مصري له حق التصويت ،كما دعا المشاركون فى المسيرة وسائل الاعلام الاجنبية الى تسليط الضوء على مشاركة المصريين بكثافة فى الانتخابات واظهار هذا المشهد الحضارى للعالم كله.

وقال المهندس محمود طاهر إن هذه المسيرة التي قادها حزب مستقبل وطن وبحضور رموزه، جاءت ردًا  للجميل للدولة المصرية التي تحمل على عاتقها مسؤولية تحقيق التنمية الشاملة وعرفانًا بالدور التاريخى للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب القرار الشجاع بإنشاء العاصمة الإدارية قاطرة لمنجزات الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن المصريين أظهروا معدنهم الحقيقى في ذلك الحشد الهائل أمام اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر ليدلوا بأصواتهم ويقولون كلمتهم فى تشكيل مستقبل وطنهم واستمرار مسيرته الناصعة.

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