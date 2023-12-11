حسن مصطفى: كولر سبب اختفاء أحمد عبد القادر في الأهلي

أكد حسن مصطفي نجم فريق الأهلي والزمالك السابق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سبب اختفاء أحمد عبد القادر لاعب الفريق فنياً في الفترة الأخيرة.

وقال حسن مصطفي نجم فريق الأهلي والزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قضي على أحمد عبد القادر لاعب الفريق بعد استبعاده من المباريات في الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا معا ثم جاء قرار استبعاده من قائمة كأس العالم للأندية في السعودية ".

وتابع:"أحمد عبد القادر لاعب موهوب ومكسب كبير لفريق الأهلي في حال تألقه في الفترة المقبلة ".