اعتراض 9 صواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية فوق تل أبيب

اعترضت تل أبيب اليوم الإثنين 9 صواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية، بعد أن نجحت كتائب القسام في قصف تل أبيب ما أدي إلي غلق المطار .

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين مقتل ثلاثة جنود في معارك جنوب قطاع غزة.

وأفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع معارك ضارية في جباليا وحي الشجاعية شمال قطاع غزة، بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وكتائب القسام.

وأكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، امس الأحد، أن وقف إطلاق النار في غزة فورًا ضروري لإنهاء الجحيم على الأرض، محذرًا من انهيار كامل للوضع الإنساني في القطاع.