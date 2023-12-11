انفجار عبوة ناسفة بقوة مشاة إسرائيلية |فيديو

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطات تظهر الضربات الجوية التي شنتها طائرات الهليكوبتر الهجومية والطائرات المقاتلة وسط اشتباكات بين الكتيبة 8111 التابعة للواء الخامس ومقاتلي حماس في منطقة خان يونس.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن مقاتلي حماس فتحوا النار على جنوده من مدرسة.

وقتل خمسة جنود من الكتيبة 8111 وأصيب أربعة آخرون بعد تفجير عبوة ناسفة بالقرب منهم وسط القتال.

تعمل الكتيبة 8111 تحت إشراف فرقة العمل التابعة لواء كيرياتي.

وكانت قد أفادت مصادر عبرية بأن 5 قتلى من المعلن عنهم اليوم قتلوا بعدما فجر فلسطيني عبوة ناسفة مضادة للأفراد بقوة مشاة إسرائيلية في خان يونس.