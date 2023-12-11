نائب محافظ الوادى الجديد تتابع سير العملية الانتخابية بلجان الخارجة

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد ، عدد من لجان مركز الخارجة شملت (ناصر - جمعية تنمية المجتمع المحلي - الوادي بنات ) وذلك للإطمئنان على سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي معوقات تواجه الناخبين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.



وأشادت مجدي ، بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات مع الساعات الأولى من فتح باب اللجان، والتى تسير بشكل طبيعى ومنظم دون أية معوقات، داعيةً المواطنين إلى المزيد من المشاركة الإيجابية، وممارسة حقهم الدستوري لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.



وفتحت اللجان الفرعية في محافظة الوادي الجديد أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024م، وسط إجراءات تأمينية مشددة أمام وفى محيط اللجان الانتخابيه حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 188 ألفا و570 ناخبا تقريبا، وتضم المحافظة 5 لجان عامة، و82 لجنة فرعية.





وشهدت لجان الانتخابات بالمحافظة فى يومها الأول ارتفاعا فى نسبة الإقبال قبل فتح أبوابها حيث وقفت طوابير المواطنين من أجل أداء واجبهم الوطني فى الانتخابات الرئاسية ونظم الأهالى عدد كبير من المسيرات الشعبية بمشاركة الأحزاب وجمعيات تنمية المجتمع المحلى من أجل الدعوة إلى الخروج والتصويت فى الانتخابات وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وتنظيم مرورى غير مسبوق من أجل تيسير حركة الناخبين وتحقيق السيولة المرورية أمام وفى محيط اللجان وجرى توزيع المياه المعدنية على الناخبين والحلوى والاعلام على الأطفال المرافقين لذويهم من الناخبين.