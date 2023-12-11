عزة مصطفى: المصريون يختارون الحارس لوطنهم الآن ويصنع المستقبل

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن المصريين يختارون الحارس لوطنهم ال’ن، ويصنع المستقبل، معلقة: "المصريون خرجوا في مشهد بديع، وخرجوا على اختلاف فئاتهم العمرية، والاجتماعية واختلاف توجهاتهم السياسية والثقافية".

الانتخابات الرئاسية 2024



وأضافت عزة مصطفى خلال تقديمها لتغطية خاصة لـ الانتخابات الرئاسية 2024 عبر فضائية "صدى البلد"، قائلاً: "المصريون خرجوا فرادى وأسر، ورجالاً ونساء، وشباب وشيبة".



وأشارت الإعلامية عزة مصطفى إلى أن الفترة القادمة سوف تكون صعبة على مصر، لافتة إلى أن الفترة القادمة سوف تكون خطرة على الدول المحيطة بمصر.



وأكدت عزة مصطفى، أن الفترة القادمة سوف تكون ضبابية على مستوى العالم، وذلك في ظل المشهد العالمي والإقليمي.