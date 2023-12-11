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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

في عهد الرئيس السيسي |المجلس القومي: المرأة المصرية شغلت مناصب مهمة بالدولة

الدكتورة رانيا يحيي
الدكتورة رانيا يحيي عضو المجلس القومي للمرأة

قالت الدكتورة رانيا يحيي عضو المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية شعرت بقيمة لذاتها في وطنها في الأعوام الماضية، مؤكدة أن المرأة المصرية أصبحت تشغل مناصب هامة في الدولة، منها: منصب محافظ، و منصب المحافظ، و مستشار رئيس الأمن، و لم يحدث ذلك من قبل إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التمكين الاجتماعي ينال عدداً كبيراً من السيدات في مصر


وأضافت رانيا يحيي خلال لقائها في تغطية خاصة لفضائية "صدى البلد"، أن المرأة  المصرية أصبحت تشعر بالتمكين الأقتصادي ، لافتة إلى أن التمكين الاجتماعي ينال عدداً كبيراً من السيدات في مصر.

 

وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة إلى، أن التشريعات و القوانين في الأونة الاخيرة أصبحت تضمن للمراة المصرية الحماية التشريعية، مضيفة أن قانون المرأة ذات الإعاقة الذي أصبح يحمي السيدات أصحاب الإعاقات بأشكال مختلفة.

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