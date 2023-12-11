ارتفاع معدل التضخم بالأردن 1.27% في نوفمبر الماضي على أساس سنوي

أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2023 أن معدل التضخم في نوفمبر من ذات العام ارتفع 1.27% على أساس سنوي.

وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، مقارنة مع الشهر السابق، انخفض معدل التضخم 0.2%، وبحسب التقرير، من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع هي مجموعة التبغ والسجائر، الوقود والإنارة، والألبان ومنتجاتها.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر من عام 2023 ما مقداره 109.56 مقابل 108.19 لنفس الشهر من عام 2022، وجاءت مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 7.04% والتبغ والسجائر بنسبة 5.22% والايجارات بنسبة 3.25% والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 3.21%.