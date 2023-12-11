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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يكشف حقائق استخدام الكورتيزون في علاج حساسية الصدر

صدى البلد

لكل شىء مميزات وعيوب، وشيع ان للكروتيزون العديد من السلبيات على جسم الإنسان ولكنه مفيد في علاج بعض الأمراض، لعل أهمها الحساسية الصدرية.
ومن جانبه أوضح الدكتور ايمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني بجامعة القاهرة السابق، ان الكورتيزون يتم وصفه لعلاج مرض، بجرعات علاجية محددة ومتعارف عليها، في هذه الحالة يكون مفيد، اما اذا تجاوز الجرعات المحددة والمدة العلاجية او في وجود امراض مصاحبة من الممكن ان يكون في هذه الحاله له اعراض جانبية.
واشار الدكتور ايمن سالم الي ان الاطباء يجتهدون في عدم اعطاء الكورتيزون بجرعات مبالغ بها مع عدم تجاوز المدة العلاجية، وهذا يتوقف بالطبع حسب كل حالة والتشخيص وشدتها، فالحالة اذا كانت خفيفة فلا يستدعي العلاج بالكورتيزون، اما اذا كانت حالة صعبة ومزمنة فهذه الحالة تحتاج الي الكورتيزون لفترات اطول وقد تنتج اعراض جانبية ولكنها مقبولة في حدود شدة المرض.


واكد الدكتور ايمن سالم ان للكورتيزون مزايا وعيوب، وليس من المعقول ان نترك المرض ولا نعالجه لان هناك اعراض جانبية للكورتيزون، فالطبيب يصفه للضرورة فقط، ويتخذ القرار مع المريض في كيفية العلاج بالكورتيزون.


واوضح الدكتور ايمن سالم الي ان الكورتيزون يعتبر من الأدوية المضادة للألتهابات لعل أهمها إلتهاب الشعب الهوائية، وهو مفيد جدا في علاج ضيق التنفس اذا تم اعطاؤه بجرعات علاجية محددة، وهو مفيد جدا في علاج الإنسداد الرئوي، كما انه يمكن اعطاؤه للأطفال المصابون بالحساسية الصدرية في الحالات الحرجة، عن طريق وضعه في جهاز البخار الذي يتحسن الطفل بعدد من الجلسات الخاصة به، ويتم وضعه بجرعات ايضا دقيقة حسب كل حالة.

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