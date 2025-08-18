وزير السياحة: منافسة شرسة بين الساحل الشمالي والقاهرة في استقطاب الفعاليات

قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي ، أن الوزارة داعمة لبرنامج تحفيز الطيران العارض وله ضوابط ورقابة صارمة ،لافتا أن كل مدينة سياحية لها برنامج تحفيز .



أوضح وزير السياحة والآثار ، في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن كل دولار يصرف يأتي بعوائد 71 دولار ،لافتا ان الأقصر وأسوان تحتاج إلى أكثر من برامج تحفيز الطيران العارض ،بل تحتاج تكاتف القطاع الخاص في ضخ فاعليات جاذبة للسياحة.

أشار الوزير ،إلى أن هناك منافسة سياحية شرسة بين الساحل الشمالي والقاهرة ،في إقامة الفعاليات لجذب السائحين خاصة أن الساحل حصد النصيب الأكبر من الفاعليات خلال هذا الموسم ، موضحا أن نسب الإشغال السياحي بهما عالي .



توقع أن نحقق 18 مليون سائح في مصر بنهاية 2025 ،وذلك نتاج عدة عوامل تؤدى إلى ارتفاع المؤشر السياحي ،منها الترويج وزخم الفاعليات التى نشهدها ، بالإضافة إلى خطة ننفذها .

