تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
كيف تصدى القانون لظاهرة الإعلانات العشوائية على المباني؟
اليوم.. مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين أمام معبر رفح
عقاب وحرمان.. سؤال في النواب لتأجيل أي زيادات جديدة في فواتير الكهرباء
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من الناتو
الخارجية الأوكرانية: روسيا تواصل إنهاء حياة المدنيين رغم جهود السلام
زيلينسكي من واشنطن: على روسيا إنهاء الحرب التي بدأتها ويجب إحلال السلام
دخول 1450 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ 27 يوليو الماضي
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025
أرسنال يفتتح البريميرليج بالفوز على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات.. بعد قليل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير السياحة: منافسة شرسة بين الساحل الشمالي والقاهرة في استقطاب الفعاليات

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي ، أن الوزارة داعمة لبرنامج تحفيز الطيران العارض وله ضوابط ورقابة صارمة ،لافتا أن كل مدينة سياحية لها برنامج تحفيز .


أوضح وزير السياحة والآثار ، في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن كل دولار يصرف يأتي بعوائد 71 دولار ،لافتا ان الأقصر وأسوان تحتاج إلى أكثر من برامج تحفيز الطيران العارض ،بل تحتاج تكاتف القطاع الخاص في ضخ فاعليات جاذبة للسياحة.

وزير السياحة والآثار 


أشار الوزير ،إلى أن هناك منافسة سياحية شرسة بين الساحل الشمالي والقاهرة ،في إقامة الفعاليات لجذب السائحين خاصة أن الساحل حصد النصيب الأكبر من الفاعليات خلال هذا الموسم ، موضحا أن نسب الإشغال السياحي بهما عالي .


توقع أن نحقق 18 مليون سائح في مصر بنهاية 2025 ،وذلك نتاج عدة عوامل تؤدى إلى ارتفاع المؤشر السياحي ،منها الترويج وزخم الفاعليات التى نشهدها ، بالإضافة إلى خطة ننفذها .
 

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

الحجز علي حسابات روتانا

الحجز على حسابات شركة روتانا لصالح شيرين عبد الوهاب

سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها سكين.. الداخلية تكشف الحقيقة

سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها سكين.. الداخلية تكشف الحقيقة

عقوبات الدوري

الأهلي براءة.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدوري

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

