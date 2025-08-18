إسعاد يونس تستضيف أهل جمصة في صاحبة السعادة.. قصص البحر والرزق والبهجة

استضافت الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة dmc مجموعة من أهالي مدينة جمعة، الذين نقلوا للجمهور صورة إنسانية حية عن روح المدينة وشواطئها الساحرة وحكايات ناسها البسطاء، الذين جعلوا من البحر مصدرًا للرزق وذكريات لا تُنسى.

وشارك في الحلقة عدد من أبناء جمصة ممن يمثلون جوانب مختلفة من الحياة على الشاطئ، حيث تحدث الدكتور وائل رزق، المدير الفني لفرق الإنقاذ، عن الجهود المبذولة لحماية وأمان المصطافين، مؤكدًا أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان موسم صيفي آمن.

كما استضافت الحلقة راندا محمد السيد، صاحبة "مسمط فواكه المدبح"، التي تقدم أطباقًا بحرية مبتكرة تجذب رواد الشاطئ، فيما تحدث هيثم حمدنا الله، المصور المتجول، عن تجربته في توثيق لحظات السعادة للعائلات والمصطافين بعدسته، وكيف تحولت مهنته إلى مساحة إبداعية وفنية على الرمال.

بينما استعرض محمود حسين، الشهير بـ"بائع خد الجميل"، تجربته مع هذه الحلوى الشعبية التي ارتبطت بذكريات البحر لأجيال كاملة، موضحًا أنه بدأ عمله بعد سنوات من عمله كمنقذ على الشاطئ، ليتحول إلى أيقونة من أيقونات جمصة الصيفية. وكشف أن أسعار الحلوى تغيرت مع مرور الزمن، لكنها لا تزال تحافظ على مكانتها في قلوب الكبار قبل الصغار.

ولم تخلُ الحلقة من حضور أصحاب المهن الصغيرة، مثل محمود أحمد بخيت بائع العوامات على الشاطئ، وأحمد عباس الذي يحول قواقع البحر إلى أعمال فنية مبهرة تعكس جمال الطبيعة وروح الابتكار.

وأعرب ضيوف الحلقة عن عشقهم لمدينة جمصة التي يرونها "بلد الخير"، حيث ترتبط أرزاق أهلها بالبحر وموسم الصيف، بينما يقضون بقية العام في مهن مختلفة مرتبطة بالصيد والزراعة. كما شددوا على أن جمصة تحتفظ بخصوصيتها ودفئها الإنساني، لتبقى وجهة محببة للأسر المصرية عبر الأجيال.

وبدا واضحًا خلال الحلقة أن "صاحبة السعادة" أرادت أن تقدم صورة مختلفة لجمصة، لا تقتصر على كونها مدينة مصيفية، بل كحاضنة لحكايات إنسانية وصناعات صغيرة وموروثات شعبية، تؤكد أن الرزق "يدب مطرح ما يحب" وأن البهجة الحقيقية تأتي من بساطة الناس وارتباطهم بالبحر.