قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تُلوّح بالعمليات العسكرية كوسيلة لإجبار حماس على القبول باتفاق شامل لتحرير الرهائن
رئيس البيت الفني: لوائح الستينيات تعرقل الدعاية
لاريجاني: لا سلام في المنطقة دون سلاح المقاومة وردع إسرائيل
مابتردش عليا.. حقيقة تعرض جرسون لسطو مسلح أعلى دائري الهرم بسبب خطيبته
رئيس حماية المستهلك: استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يدعمان مبادرات خفض الأسعار
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 18 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)
برلمانية: ضبط الزيادة السكانية مكسب اقتصادي ينعكس على الموازنة العامة
في ثوانٍ معدودة.. خطوات سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز عبر إنستاباي
خطف الأطفا.ل وسرقة أعضائهم.. الصحة تكشف: حقيقة أم شائعات| شاهد
من ضحك وفرفشة لكارثة.. إحدى ضحايا حادث طريق الواحات: خرجنا نضحك رجعنا محمولين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الدلو .. حظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025: حدد ميزانية واضحة

برج الدلو
برج الدلو
حياة عبد العزيز

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير) يُعرف بقدرته على خوض تجارب متعددة في آن واحد دون أن يشعر بالملل، لكن تسرّعه في اتخاذ القرارات المصيرية قد يُسبب له بعض التحديات.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية:

مشاهير برج الدلو

من أبرز مواليد برج الدلو: محمد هنيدي، نسرين طافش، أوبرا وينفري، وليلى مراد.

برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

حافظ على انفتاحك للأفكار الجديدة، واسمح للآراء المختلفة بأن تُسهم في تطوير أفكارك. التوازن بين الإبداع والتخطيط العملي هو سر إحراز تقدم ملحوظ اليوم، فكن مركزًا وواضحًا في خطواتك.

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا

قد تجد نفسك منجذبًا لشخص يشاركك نفس الاهتمامات أو الشغف، لا تتردد في اقتراح لقاء بسيط أو تجربة إبداعية مشتركة. التواصل الواضح والمباشر يُسهم في تقوية العلاقة ويضفي على يومك طاقة إيجابية وانسجامًا.

برج الدلو الوظيفي اليوم

الذين يعملون في تطوير الأعمال عليهم الاستماع جيدًا لاحتياجات العملاء وتلبيتها بذكاء أصحاب الوظائف الإبداعية سيحصلون على فرص لعرض مواهبهم. كما قد تظهر بوادر زيادة في الراتب أو تغييرات إيجابية في المسمى الوظيفي.

توقعات برج الدلو صحيا

احرص على الانتظام في تناول الوجبات، وضمّن نظامك الغذائي الفواكه والحبوب الكاملة، الترطيب مهم، وكذلك التمدد خلال فترات العمل الطويلة. جرّب تمارين التنفس العميق لتخفيف التوتر. بحلول نهاية الأسبوع، ستشعر بتحسّن في طاقتك الذهنية والجسدية بفضل هذه العادات الصحية البسيطة.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

راجع نفقاتك لتجنّب الإنفاق الزائد، وحدد ميزانية واضحة استشارة خبير مالي قد تمنحك نظرة جديدة تسهّل عليك اتخاذ قرارات مالية كبيرة، حتى التكاليف الصغيرة تستحق المراقبة، فقد تكشف فرصًا غير متوقعة للادخار. بدمج حسك الإبداعي مع إدارة مالية محكمة، ستُهيئ أرضية قوية للنمو والاستقرار.

برج الدلو الدلو توقعات برج الدلو حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

صورة أرشيفية

منع الكتب الخارجية بالمدارس وتفعيل السبورات الذكية وتفعيل حصة الريادة.. قرارات عاجلة من التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

الايجار القديم - صورة تعبيرية

للأرمل والمطلقات.. كيفية الحصول على وحدة بديلة للايجار القديم

ترشيحاتنا

رحلة اليوم

لتلبية الطلب.. سكك حديد مصر تستعد لتسيير رحلات إضافية للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين

تقليل الاغتراب 2025

آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات ..غدا

أحمد المسلماني

المسلماني يلتقي نائب وزير المالية لبحث ملف معاشات ماسبيرو

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

فيديو

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد